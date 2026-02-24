37㎏까지 뺐던 박민영, 물 3리터 마시며 극단 다이어트…“연기 위해”

‘내 남편과 결혼해줘’에서 37㎏까지 감량했던 박민영이 ‘세이렌’에서도 마른 몸으로 카메라 앞에 섰다. 이에 ‘건강이상설’까지 나왔지만, 박민영은. 연기를 위한 선택이라고 밝혔다.
박민영은 지난 23일 tvN 새 드라마 ‘세이렌’ 온라인 제작발표회에 참석, 자신이 주인공을 맡은 작품을 소개했다. 극 중 그가 맡은 한설아는 국내 최대 미술품 경매 회사인 로열 옥션의 수석 경매사로 섬뜩한 비밀을 지닌 인물. 한설아를 사랑한 남자들이 모두 끔찍한 죽음을 맞는다. 아름다운 외모와 도발적인 매력으로 사람들을 홀리는 경매사이자, 보험사기 용의자 역할, 박민영은 외적인 모습으로 표현하려 했다.
박민영은 “항상 프로페셔널한 모습을 보여주지만 혼자 있을 때는 지독히 외로운 인물이다, 살이 찌면 어울리지 않을 것 같았다”라면서 “집에 물과 술만 두게 됐다, 촬영하는 동안 물을 하루에 3리터씩 마시면서 버텼다, 촬영을 끝난 후에는 물을 끊고 저로 돌아왔다”라고 말했다.
‘세이렌’ 촬영이 한창이던 지난해 9월 박민영은 건강 이상설을 해명한 바 있다. 당시 TV조선(TV CHOSUN) 드라마 ‘컨피던스맨’ 제작발표회에 참석한 모습이 너무 말라서 많은 이들이 우려의 목소리를 낸 것. 이에 박민영은 현재 촬영 중인 ‘세이렌’을 언급하면서 “한설아 캐릭터를 위해 건강하게 다이어트를 하다가 요즘 약간 무리한 스케줄로 조금 더 감량되어 팬분들이 걱정하시는데, 전 건강합니다, 걱정마세요! 하루 세 끼 잘 먹어요!”라는 글을 올린 바 있다.
박민영은 앞서 지난 2024년 드라마 ‘내 남편과 결혼해줘’에서도 연기를 위해 극단적인 방법으로 외모를 바꾼 바 있다. 극에서 고된 삶 끝에 찾아온 암 투병과 믿었던 사람들의 배신으로 파국을 맞은 인물 강지원을 맡은 그는, 인물의 내적인 모습, 외적인 변화에도 섬세하게 접근해 연구해 37㎏까지 감량했다. 단순히 마른 것이 아니라 인물이 처한 막다른 상황의 고통을 표현하려고 했던 것. 촬영하면서 이온 음료를 마시면서 버텼다고 했다.
박민영은 “아무래도 건강하게 빼는 건 느낌이 안 나오더라, 여러분들께는 절대 권유하지 않지만 소식을 하고 촬영할 때는 이온 음료로만 버티는 정도로만 했다”라고 했다. 그러면서 “기쁜 마음으로 했다, 내가 또 언제 이렇게 캐릭터에 대한 열정을 다 쏟을 수 있을까 싶어서 마지막으로 힘을 짜보자는 생각으로 죽기 살기로 해봤다”라고 말했다.
박민영의 열연에 힘입어 ‘내 남편과 결혼해줘’는 시청률 12.0%(닐슨코리아 전국 유료 가구)를 기록했고 폭발적인 화제성을 보여줬다.
‘세이렌’의 성적도 주목된다. 박민영이 또 한 번 캐릭터를 위해 고군분투한 작품이자, tvN 복귀작이라는 공통점도 있는 만큼 ‘세이렌’ 역시 많은 화제를 낳을 것으로 예상된다. 오는 3월 2일 처음 방송된다.
