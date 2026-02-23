中 춘제 연휴 소비 전년 동기 대비 15.8% 증가

춘제(春節·음력 설)를 맞아 중국 내 소비 활동이 확대되면서 명절 소비가 관광을 넘어 쇼핑과 서비스 분야로 확장되는 양상을 보이고 있다.
중국중앙방송총국(CMG)은 춘제 연휴 첫 나흘간 하이난섬 면세 판매액은 9억7000만 위안(약 1조9000억 원)을 기록해 전년 동기 대비 15.8% 증가했다고 밝혔다. 글로벌 기업들도 명절 수요에 맞춰 판촉 활동을 강화하고 있다. 식품 업체인 네슬레(Nestle) 대중화권 최고경영자는 “춘제는 연중 대표적인 소비 성수기”라며 현지화 전략을 통해 소비 수요에 대응하고 있다고 밝혔다.
올해는 중국의 제15차 5개년 계획이 시작되는 해로, 9일간 이어진 춘제 연휴는 소비와 관광 동향을 가늠할 수 있는 기간으로 평가된다. 중국 상무부 등 9개 부처는 ‘2026 신춘 상품 구매’ 특별 행사를 공동 추진하며 소비 촉진 정책을 시행했다. 행사에는 미식·숙박·교통·여행·쇼핑·문화 활동 등 생활 소비 전반이 포함됐다. 외국인 관광객을 위한 다국어 안내, 전통문화 체험 프로그램, 결제 편의 개선 조치도 병행됐다.
이와 함께 보상 판매 확대, 입국 소비 촉진, 금융 지원 강화 정책도 시행됐다. 춘제 기간 중고 제품 교체를 지원하기 위해 총 625억 위안 규모의 보조금이 투입됐다. 일부 기업은 금융 혜택과 판촉 행사 이후 방문객이 증가했다고 밝혔다.
소비 지표도 증가세를 나타냈다. 춘제 연휴 첫 나흘 동안 주요 소매·외식 기업의 일평균 매출은 전년 같은 기간보다 8.6% 늘었다. 상무부가 모니터링한 주요 상권 78곳의 방문객 수와 매출도 각각 4.5%, 4.8% 증가했다.
관광과 소비가 결합되는 흐름도 나타났다. 여행 플랫폼 집계에 따르면 춘제 전후 중국행 항공권 예약은 전년 대비 400% 이상 증가했다. 상하이의 경우 연휴 기간 하루 평균 출입국 승객 수가 약 11만3000명 수준을 기록했다.
외국인 관광객의 소비 참여도 확대되고 있다. 출국 세금 환급 매장은 약 1만3000곳으로 늘었으며, 일부 매장에서는 추가 할인 혜택이 제공됐다. 2026년 1월 수도공항 세관 기준 해외 여행객 환급 신청 건수는 7966건, 환급액은 약 1억2500만 위안(약 2500억 원)으로 전년 대비 각각 469.8%, 43.7% 증가했다.
중국의 관세 인하와 개방 확대 정책에 따라 글로벌 상품의 중국 유입과 중국 기업의 해외 진출도 병행되는 흐름이다. 물류 기업 JD는 유럽 사업 부문에서 영국·독일·네덜란드·프랑스 주요 도시를 대상으로 당일 및 익일 배송 서비스를 운영하고 있다고 밝혔다.