‘봅슬레이 전설’ 원윤종, IOC 선수위원 선출…한국인 세번째

‘봅슬레이 파일럿’ 원윤종(41)이 한국 겨울 종목 출신으로는 처음으로 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원에 선출됐다.
원 위원은 19일 이탈리아 밀라노 선수촌 단장회의홀(CDM)에서 발표된 IOC 선수위원 투표 결과 11명의 후보 중 가장 많은 득표로 선수위원에 당선됐다. 원 위원은 2393표의 유효 투표 중 1176표 얻어 요한나 탈리해름(에스토니아·바이애슬론·983표)과 함께 선수위원으로 뽑혔다.
한국인 IOC 선수위원은 문대성 전 의원(태권도·2008~2016년), 유승민 대한체육회장(탁구·2016~2024년)에 이어 세 번째다. IOC 선수위원은 올림픽 개최지 선정과 정식 종목 채택 등 IOC의 주요 의사 결정에 투표권을 가진다. 임기는 2034년까지 8년이다. 원 위원의 당선으로 한국은 김재열 IOC 집행위원(국제빙상경기연맹 회장)과 함께 두 명의 IOC 위원을 보유하게 됐다.
원 위원은 안방에서 열린 2018 평창 겨울올림픽에서는 서영우, 전정린, 김동현과 함께 봅슬레이 4인승 은메달을 목에 걸었다. 2014년 소치 대회부터 2022년 베이징 대회까지 겨울올림픽에 세 번 출전한 원 위원은 은퇴 후 IBSF 선수위원회에서 활동하며 행정 경험을 쌓았다.
원 위원은 밀라노-코르티나담페초 올림픽 선수촌이 공식 개장한 지난달 31일부터 투표 종료일인 18일까지 각 종목 선수들이 머무는 6곳의 선수촌을 일일이 돌아다니며 선수들을 만났다. 운동화 세 켤레를 챙겨간 원 위원은 ‘발로 뛰는 유세 활동’으로 선수들의 마음을 사로잡았다. 원 위원은 “선수들을 대표하게 돼 영광이다. 올림픽 정신을 실천하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
