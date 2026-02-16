이나현, 올림픽 데뷔전 500-1000m ‘동반 톱 10’ 유종의 미

스피드스케이팅 샛별 이나현이 500, 1000m 두 종목에서 모두 ‘톱10’ 안에 들며 올림픽 데뷔전을 마쳤다. 이나현은 16일 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 여자 500m에서 37초86으로 10위에 올랐다.
금메달은 이번 시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 1차 월드컵에서 36초09를 기록, 이상화가 가지고 있던 이 종목 세계기록을 경신한 펨케 콕(네덜란드)이 올림픽 기록(36초49)을 세우며 가져갔다. 콕은 전날 1000m에서는 올림픽 기록(1분12초31)을 세운 자국 동료 유타 레이르담(네덜란드)에 이어 은메달을 땄는데 이날은 두 선수가 금, 은메달을 맞바꿨다. 동메달은 전날과 같은 다카기 미호(일본)가 가져갔다.
일주일 전 주 종목이 아닌 1000m에서 9위(1분15초76)에 올랐던 이나현은 이날 주 종목 500m는 한 계단 내려온 10위로 마쳤다. 전체 15조로 나뉘어 치른 경기에서 13조 인코스로 경기를 치른 이나현은 이후 경기장에 남아 안쪽 코너에서 몸을 풀며 15조까지 선수들이 경기를 마치는 모습을 경기장 안에서 지켜봤다.
콕이 올림픽 기록으로 금메달을 확정하자 경기장을 마치 네덜란드 안방처럼 채운 오렌지빛 네덜란드 관중들의 환호성이 경기장을 뒤덮었다. 이나현은 천천히 링크장을 돌면서 이 모든 장면을 차분히 두 눈에 담고 있었다.
경기 후 이나현은 “아쉬움은 있지만 출전 종목 두 개에서 모두 톱10에 오른 건 희망적”이라며 “시상대에 오르는 선수들을 보니 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었다”고 했다.
이나현은 이번 대회를 모두 기록 단축에 불리한 인코스에서 치렀다. 아웃 코스에서 출발하면 마지막 코너 구간에서 인코스로 출발한 선수를 보며 뛰기 때문에 속도를 끌어올리는 데 도움이 된다. 이나현은 “내심 아웃코스에서 출발하길 바랐는데 어쩔 수 없었다. 뒷심을 올리는 부분을 보완했는데 부족했던 것 같다”며 “아쉽긴 하지만 최선을 다했기에 후회는 없다”고 했다.
이나현은 다음 달 5~8일부터 네덜란드 헤이렌베인에서 열리는 세계 스프린트 선수권을 준비한다.
이번이 세 번째 올림픽 도전이었던 김민선은 38초010으로 14위라는 아쉬운 성적표로 대회를 마감했다. 김민선은 “섭섭한 마음이 99%”라며 “올림픽은 100% 자신감으로 준비해도 어려운 무대인데 현실적인 생각들이 자신을 더 힘들게 했던 것 같다”고 했다.
김민선은 고질적인 숙제 거리였던 100ｍ 구간 기록 단축의 필요성을 느꼈다고 했다. “시즌 내내 100m 기록이 계속 괴롭혔다”고 돌아본 김민선은 이날도 100m 구간 기록이 전체 선수 30명 중 21위(10초61)에 그쳤다.
베이징 올림픽을 7위로 마친 직후 2022~2023시즌 ISU 월드컵 1~6차 월드컵 여자 500ｍ에서 금메달 5개를 휩쓸면서 세계 랭킹 1위를 찍었던 김민선이기에 올림픽 시즌 부진이 더 아쉬웠다. 김민선은 해당 시즌 이번에 세계 기록을 세우고 우승한 펨케 콕, 2022 베이징 올림픽 금메달리스트 애런 잭슨 등과의 대결에서도 압도적인 우세로 종합우승을 차지했었다.
김민선은 “그 선수들이 어떤 준비로 기록을 줄였는지 궁금하다. 나도 더 열심히 준비해야겠다는 마음이 든다”고 했다. 이어 “올 시즌 심리적으로 너무 힘들었는데, 믿어주는 분들과 가족 덕분에 내려놓지 않고 올림픽까지 마무리할 수 있었다. 만족스러운 결과를 못 보여드려 속상하고 죄송하다”며 “베이징 올림픽 이후 4년은 선수 생활에서 선물 같은 시간이었다. 남은 4년도 감사함을 잊지 않고 더 좋은 선수로 준비하고 싶다”며 바로 다음 4년을 이야기했다.
