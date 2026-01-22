與 합당 제안에…조국 “국민 뜻대로” 당내 논의 착수

정청래 공개 제안 1시간도 안돼 화답
“李정부 성공과 정권 재창출 목표 동의
진보과제 실현할 최선의 길 뭔지 경청”
조만간 의총·당무위 개최해 결정하기로
조국혁신당 조국 대표가 더불어민주당 정청래 대표의 합당 제안을 두고 의원총회와 당무위원회에서 논의한 뒤 결정하겠다고 22일 밝혔다.
조 대표는 이날 전북도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 “어제 늦은 오후 정 대표와 만나 내용을 전달받았고, 갑작스럽지만 제안의 무게가 가볍지 않기에 최고위원들과 함께 숙고했다”며 이같이 말했다. 정 대표는 같은 날 오전 긴급 기자회견을 열어 조국혁신당에 “우리와 합치자”며 합당한 후 6·3 지방선거를 같이 치를 것 제안했다. 정 대표가 합당을 제안한 지 1시간도 채 지나지 않아 조 대표가 논의해 보겠다고 화답한 것이다.
정 대표는 “우리는 같이 윤석열 정권을 반대했고, 비상계엄 내란을 같이 극복해 왔다”며 “민주당과 조국혁신당이 이제 따로가 아니라 같이 시대정신에 입각해 이재명 정부 성공이라는 공동 목표를 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다”고 강조했다. 조 대표도 이를 언급하며 “이재명 정부 성공과 정권 재창출 목표에 전적으로 동의한다. 우리당과 민주당은 일관되게 그 길을 함께 하고 있다”고 공감했다. 이어 “조국당은 정치개혁과 개헌, 사회권 선진국 실현, 토지 공개념 입법화 등 민주당이 말하지 않는 진보적 미래 과제를 독자적으로 추구하고 있다”며 “두 시대적 과제를 모두 실현할 수 있는 최선의 길이 무엇인지 국민과 당원 목소리를 경청하겠다”고 했다.
조 대표는 조만간 의원총회과 당무위원회를 통해 합당 여부를 결정할 방침이다. 조 대표는 “의총과 당무위의 조속한 개최를 지시했다”며 “조국당은 국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것이며 결과가 나오는대로 보고하겠다”고 말했다.
