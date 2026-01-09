두을장학재단, 장학증서 수여식…차세대 여성 인재 키운다

두을장학재단(이사장 이부진)은 서울 용산구 한남동 리움미술관 대강당에서 ‘2026년 장학 증서 수여식’을 열고 28기 신규 장학생 30명에게 장학 증서를 전달했다고 9일 밝혔다.
이날 수여식에는 이부진 두을장학재단 이사장을 포함해 김정일 한솔홀딩스 기업문화팀 부사장, 장재훈 신세계 경영전략실 전무, 류문형 삼성문화재단 부사장 등 두을장학재단 운영위원들이 참석했다.
두을장학재단은 국내 최초의 여성 장학재단이다. 매년 1학년 여대생을 대상으로 장학생을 선발해 등록금 전액과 자기계발비를 지원한다. 삼성그룹 창업주 고(故) 이병철 회장의 부인인 고 박두을 여사의 뜻을 기려 2000년 설립됐다. 설립자는 장녀인 고 이인희 전 한솔그룹 고문으로, 삼성·한솔·CJ·신세계 등이 공동으로 출연했다.
올해는 선발 범위를 전국 4년제 대학으로 확대하면서 지원자가 지난해보다 두 배 이상 증가했다. 최종 선발된 장학생 중 절반 이상이 이공계 전공자인 것으로 파악됐다. 두을장학재단은 26년간 여성 인재 730명에게 총 123억 원의 장학금을 지원했다. 지난해 말에는 리움미술관 홍라희 명예관장이 10억 원, CJ올리브영과 CJ제일제당이 각각 2억 원, 1억 원을 추가 기부했다. 이부진 이사장은 2023년에 이어 올해도 사재로 10억 원을 출연했다.
