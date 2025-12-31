최민희 “국정원, 용의자 접촉 지시했나”…쿠팡 “그렇게 이해”

쿠팡이 31일 자체적으로 진행한 개인정보유출 조사가 국가정보원의 지시였다는 주장을 되풀이했다. 개인정보유출 피의자 접촉 관련해서도 “국정원이 이건 국가 안보에 관한 사안이기 때문에 요청하는 것이고, 쿠팡은 따라야 할 법적 의무가 있다고 말했다”고 주장했다.
이날 국회에서 열린 쿠팡 연석 청문회에서 이재걸 쿠팡 법무 담당 부사장은 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장의 ‘국정원이 구체적으로 용의자를 접촉하라라고 지시한 일이 있나’라고 묻는 질문에 이같이 답했다.
전날 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 관련 질문에 “저희는 피의자와 연락하는 것을 원치 않았지만, 여러 차례에 걸쳐서 그 기관(국가정보원)에서 피의자와 연락하기를 요청했다”고 말한 것과 같은 맥락이다. 국정원은 국정원의 지시로 자체 조사를 벌였다는 로저스 임시 대표의 국회 청문회 답변이 ‘명백한 허위’라며 국회에 위증 혐의 고발을 요청한 상태다.
국정원 개입 여부를 묻는 질의응답은 10분여 간 비슷한 질문과 비슷한 대답을 반복하는 등 팽팽한 긴장감 속에서 진행됐다. 최 위원장은 “국정원이 쿠팡에게 용의자를 접촉하라라고 지시했냐”며 구체적으로 지시한 사실이 있는 지 없는 지에 대해 지속적으로 물었다.
이에 이 부사장은 ‘네’, ‘아니오’ 등의 답변 대신 “저희는 국정원으로부터 계속해서 경찰을 포함해서 어떤 기관과도 (정보를) 공유하지 말아달라 (요청 받았다)”며 “이게 공개되면 큰 외교적 이슈를 일으킬 수 있다(고 국정원이 말했다)”고 답했다.
동문서답식 답변이 이어지자 최 위원장은 거듭 “국정원이 구체적으로 일방적으로 용의자를 접촉하라라고 지시했나”라고 물었다. 이 부사장은 “12월 2일 (국정원이) 저희에게 처음 공문을 보내고 이후 계속 연락을 주고 받고 있었다”며 “12월 초에 ‘용의자에게 지금은 연락을 하는 게 좋을 것 같다’, ‘연락해 봐라’고 말했다”고 주장했다.
설명이 길어지자 제지에 나선 최 위원장은 “종합해서 국정원이 지시를 했다는 것 아닌가”라고 정리에 나섰고, 이 부사장은 “저희는 그렇게 이해하고 있다”며 “국정원에서는 항상 말을 애매하게 말하기 때문에 저희는 그렇게 이해했다”고 답했다. 이후 최 위원장의 “했다, 안 했다로 답하라”는 요청에도 이 부사장은 시종일관 “이해하고 있다”고만 했다.
한편 쿠팡 측은 이날 피의자의 노트북 포렌식에도 국정원이 관여했다고 일방적으로 주장했다. 다만 국정원이 포렌식을 지시했는 지 여부에 대해서는 명확한 답변을 내놓지 않았다. 이와 관련해 이 부사장은 “저희가 이 기기가 회수되었을 때 국정원에 어떻게 해야 될 지에 대해서 물었다”며 “국정원이 기기를 회수한 다음에는 알아서 해도 된다고 말했다”고 했다.
이어진 질의응답은 국정원의 피의자 접촉 지시가 있었는지를 확인하는 과정과 똑같은 형태로 진행됐다. 최 위원장은 국정원의 지시 여부를 명확하게 하기 위한 질문을 반복해서 이어갔고, 이 부사장은 “국정원에 저희가 물어봤고 허용하는 듯한 취지로 말을 했다”고 답하는 식이었다.
포렌식 업체 선정과 비용 부담 과정에서의 국정원 개입 여부도 쟁점으로 떠올랐다. 이와 관련해 이 부사장은 “국정원과 어느 업체가 가장 좋을 지에 대한 여러 가지 논의를 거쳤고 최종적으로 논의를 통해서 결정했다”고 했다. 비용에 대해서는 로저스 대표가 “확인해봐야 알겠지만 쿠팡INC나 또는 쿠팡 한국이 지불한 것 같다”고 답했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
