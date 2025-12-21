다연장 ‘천무’, 에스토니아에 5000억원 수출 계약… 폴란드 이어 유럽 두번째

한화에어로스페이스가 제작한 한국형 다연장 로켓 ‘천무’가 에스토니아에 수출된다. 유럽 국가 중 K방산 수출국으로는 폴란드에 이어 두 번째이자 발트 국가로는 첫 번째로, 수출 규모는 총 3억 유로(약 5000억 원)다.
KOTRA는 21일(현지 시간) 에스토니아 탈린 전쟁박물관에서 현지 방산투자청(ECDI)과 ‘천무 다연장 로켓 시스템 공급을 위한 정부간(G2G) 수출 계약’을 체결했다고 이날 밝혔다. ECDI는 한국의 방위사업청에 해당하는 국방부 산하 방산 물자 획득 기관이다.
이번 계약으로 한화에어로스페이스는 발사대 6문과 미사일 3종을 앞으로 3년 간 에스토니아에 공급하게 된다. KOTRA는 수출 계약과 함께 10년 간 장기 공급이 가능한 ‘천무 수출 포괄 계약(Framework Arrangement)’도 함께 체결해 지속 가능한 수출 기반을 마련했다고 덧붙였다.
이번 수출 계약으로 향후에도 에스토니아에 추가 수출 가능성이 높을 것이라는 전망이 나온다. KOTRA 측은 “에스토니아는 ‘국방개발계획 2026~2029(KMAK)’에 따라 앞으로 4년 간 100억 유로(약 17조3200억 원) 이상을 국방 역량 강화에 투자할 계획을 수립하고 있다”며 “이 계획에 따라 후속 수주에도 유리한 위치를 점할 수 있을 것”이라고 전망했다.
KOTRA는 이번 수출 계약을 체결하면서 에스토니아 국방부와 비즈니스혁신청(EIS)과도 협력 업무협약을 각각 체결했다. 이를 통해 코트라는 향후 정부간 계약을 활성화하고 에스토니아 방산 생태계와 ‘K방산’ 간 협력 관계를 강화하는 전략을 추진할 계획이다.
또 정부와 KOTRA는 이번 수출 계약으로 인해 향후 북유럽 방산시장까지 한국 방산기업들이 시장을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.