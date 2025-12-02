창립 25주년 엔카닷컴 ‘럭키 드로우 파티’ 진행

엔카닷컴이 오는 15일까지 창립 25주년 기념 ‘럭키 드로우 파티’를 진행한다. 이번 행사는 엔카닷컴이 구축해 온 신뢰 기반 중고차 거래 플랫폼에 대한 고객들의 꾸준한 성원에 보답하기 위해 마련됐다.
엔카닷컴은 2000년 국내 최초로 중고차 온라인 플랫폼을 도입한 이래, 25년 동안 투명한 정보 제공과 표준화된 거래 프로세스 구축을 통해 중고차 시장의 혁신을 주도해 왔다.
이번 행사는 하루 단위로 경품이 바뀌는 것이 특징이다. 중복 당첨도 가능하다. ▲탬버린즈 카 디퓨저 ▲스탠리 텀블러 ▲딥티크 차량용 방향제 세트 ▲차량용 소화기 ▲위프 차량용 탈취제 ▲JBL 블루투스 스피커 ▲헬리녹스 체어 ▲크레이지몬스터 차량용 우드 테이블 ▲파라다이스시티 온더플레이트 뷔페 식사권(2매) ▲메가커피 아메리카노 모바일 교환권(선착순 3000명) 등 10종의 경품이 준비됐다.
참가자는 엔카 앱 내 ‘내차팔기’ 탭에서 차량번호를 입력해 차량을 등록한 뒤 행사 페이지에서 응모 버튼을 누르면 된다. 차량 등록은 한 번만 하면 자격이 주어진다. 이후 10일 동안 매일 자동 응모할 수 있다. 지인 공유 또는 ‘엔카 비교견적’ 서비스 신청 시 당첨 확률이 높아지는 방식으로 고객 참여 유인을 강화했다.
엔카닷컴 관계자는 “25년간 엔카닷컴이 중고차 거래의 표준으로 자리잡을 수 있었던 배경에는 고객들의 신뢰가 있었다”며 “앞으로도 더 많은 소비자가 쉽고 투명하게 중고차 거래를 경험할 수 있도록 혁신적인 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
