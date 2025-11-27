백악관 인근 총격범은 아프간 이민자…트럼프 “외국인 조사해야”

백악관 코앞서 주방위군 2명 총격 피살
아프간 철군때 함께 온 전직 군인 소행
트럼프 “수도 보호 추가병력 동원할 것”
‘反이민-軍투입’ 논란 정면 돌파할 듯
“엎드려, 엎드려!”
미국 추수감사절 휴일을 하루 앞둔 26일 오후 워싱턴 백악관 인근에서 세계은행 직원 엔코 문탕가나는 큰 총소리와 함께 남성이 외치는 소릴 들었다. 총성은 이어졌고, 그는 다급히 커피숍 밖 의자 뒤에 몸을 숨겼다. 그때 한 남성이 검은색 총으로 제복을 입은 남성들을 겨누는 모습을 봤다고 문탕가나는 워싱턴포스트(WP)에 전했다. 총격 현장에서 반 블록 떨어진 주차장에서 일하는 데레제 원디메는 “총 소리가 난 뒤 사람들이 사방으로 뛰고 있었다”며 “무서웠다”고 당시 상황을 전했다.
이날 오후 2시 15분경 백악관에서 북서쪽으로 불과 두 블록 떨어진 곳에서 총격 사건이 발생해 주방위군 소속 병사 2명과 용의자 1명이 중태에 빠졌다. 용의자가 길모퉁이를 돌면서 갑자기 병사들을 향해 총을 쏜 것으로 전해졌다. 용의자는 현장에 있던 다른 주방위군에 의해 체포됐는데, 이 과정에서 중상을 입었다.
미 연방수사국(FBI)은 용의자가 아프가니스탄 국적자로, 2021년 9월 미국에 입국했다고 밝혔다. 시기상 조 바이든 행정부 시절 미군의 아프간 철수 때 미국에 입국한 것이다. 미 NBC 방송은 용의자가 미국 입국 전 아프간 군대에서 10년간 복무하며 미군을 지원하는 임무를 맡았다고 전했다. 또 수사당국은 이번 사건을 “표적을 겨냥한 공격”으로 규정했다.
사건 당시 도널드 트럼프 미 대통령은 추수감사절 연휴를 맞아 사저인 플로리다주 마러라고 리조트에 머물고 있었다. 그는 이날 밤 긴급 연설을 통해 “현장에서 체포된 용의자는 아프가니스탄에서 우리나라로 들어온 외국인”이라며 “2021년 9월 모두가 떠들썩하게 얘기한 그 악명 높은 항공편으로 조 바이든 당시 행정부에 의해 이송된 사람”이라고 했다. 그러면서 “바이든 정부 때 아프간에서 미국으로 들어온 모든 외국인을 다시 조사해야 한다”며 “나는 이 잔혹한 공격을 저지른 짐승이 가능한 가장 가혹한 대가를 치르게 할 것”이라고 했다.
현재 워싱턴엔 2000명 이상의 주방위군 병사들이 배치돼 있다. 앞서 트럼프 대통령은 치안 유지 등을 이유로 워싱턴 주방위군은 물론, 다른 주에서도 병사들을 차출해 워싱턴에 투입했다. 이번에 중태에 빠진 병사들은 웨스트버지니아주 소속이다.
그동안 트럼프 대통령의 주방위군 투입 결정을 두고 명분이 부족하단 지적이 적지 않았다. 민주당 강세 지역에 주로 군을 투입한 데 대해 정치적 계산까지 염두에 둔 게 아니냐는 지적도 나왔다. 이에 워싱턴 시정부는 트럼프의 군 투입이 자치권을 훼손했다는 소송을 제기했고, 20일 연방지방법원은 주방위군 배치를 금지하는 가처분 신청을 인용했다. 법원은 다음 달 11일까지 가처분 이행을 보류한 상태다.
하지만 이번 총격 사건을 계기로 트럼프 대통령은 자신의 주장을 정당화하며 주방위군 투입에 더욱 속도를 내고, 그 필요성도 강조할 것으로 보인다. 실제 그는 이날 “나는 전쟁부(국방부)에 수도를 보호하기 위해 추가로 500명의 병력을 동원할 것을 지시했다”고 밝혔다. 또 트럼프 행정부는 주방위군을 워싱턴에서 계속 유지할 수 있도록 연방 항소법원에 긴급 명령도 요청했다.
