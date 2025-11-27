민간 주도 첫 누리호, 역대 최다 위성 13기 싣고 날았다

오전 1시 13분 이륙, 31분경 비행 종료
27일 오전 1시 13분 날아오른 한국형 발사체 누리호 4호기가 탑재된 위성 13기를 모두 무사히 사출했다. 27일 새벽 1시 31분경 임무를 마친 누리호는 비행을 종료했다.
탑재 위성 13기 모두 분리 확인
오전 2시 40분 성공 여부 브리핑
이번 발사에는 주탑재위성 ‘차세대중형위성 3호’와 부탑재위성 12기 등 총 13기가 실렸다. 총 탑재 중량은 960kg이다. 누리호가 500kg급 중형위성을 탑재한 것은 이번이 처음이다. 13기의 위성은 모두 고도 600km에서 사출됐으며, 차중 3호가 발사 뒤 약 800여 초 후 사출된 뒤 20초 간격으로 나머지 12기의 위성이 2기씩 발사됐다.
13기를 모두 사출해냈지만 누리호의 최종 성공 기준은 차중 3호가 정확한 궤도에 진입했는지다. 현재 사출은 됐지만 목표 속도인 초속 7.2m로 정확한 궤도에 안착했는지는 27일 오전 2시 40분경에 발표될 예정이다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0