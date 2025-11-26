“연금 고작 66만원, 73세까지 일해야 산다”…韓노인고용 OECD 1위 ‘슬픈 진실’

공적연금이 부족해 고령층(55~79세)이 은퇴 이후에도 일을 놓지 못한다는 국민연금의 분석이 나왔다. 일하길 원하는 고령층은 대략 73세까지 근로를 희망하고 있는 것으로 나타났다. 이들이 일하길 원하는 이유로는 ‘생활비에 보태기 위해서’란 답이 54.4%로 가장 많았다.
노동 정책을 개편해 고령층 일자리를 늘릴 필요가 있다는 주장이 제기된다. 또한 국제통화기금(IMF)은 정년을 65세로 연장하고 국민연금 수급 개시 연령은 68세로 상향 조정하는 연금 개혁이 필요하다고 제언했다.
●고령층의 희망 근로 연령은 73.4세
26일 오유진 국민연금연구원 주임연구원의 ‘국민연금과 고령자 노동 공급’ 보고서에 따르면 한국의 65세 이상 고용률은 2023년 기준 37.3%였다. 경제개발기구(OECD) 회원국 평균인 13.6%의 약 3배에 달하는 수준이다. 한국의 65세 이상 고용률은 회원국 중 1위였다. 한국보다 먼저 초고령사회에 진입한 일본(25.3%)보다도 훨씬 높은 수준이다.
이와 관련해 통계청 조사에 따르면 장래 근로를 원하는 고령층의 희망 근로 연령은 73.4세에 달했다. 고령층 인구 가운데 69.4%는 장래에도 계속 일을 하고자 했다. 근로 희망 사유로는 ‘생활비에 보탬’이 54.4%로 가장 많았고 ‘일하는 즐거움’(36.1%), ‘무료해서’(4.0%), ‘사회가 필요로 함’(3.1%) 등의 순서로 나타났다.
보고서는 생계형 노인 근로가 많은 원인을 공적연금에서 찾았다. 지난해 기준 국민연금 평균 수령액은 약 66만 원에 불과했다. 같은 해 1인 가구 월 최저생계비인 134만 원의 절반에 미치지 못한다. 수입이 부족한 노인들이 결국 일자리를 찾아 나서게 된 것이다.
‘소득 공백기’도 문제로 지적된다. 법적 정년은 60세지만 국민연금을 받기 시작하는 나이는 1969년생 이후부터 65세다. 더군다나 주된 일자리(가장 오래 근무한 일자리)에서의 평균 퇴직 연령은 지난해 기준으로 52.9세로 나타났다. 퇴직 뒤 10년 넘는 기간은 연금 없이 버텨야 하는 것이다.
●IMF “한국 정년 65세로 상향해야”
IMF는 국민연금 수령액이 부족한 문제를 해결하기 위해 연금 개혁을 강조했다. IMF는 25일 정년 연장 관련 별도 보고서를 홈페이지에 공개해 한국의 정년을 60세에서 65세로 연장하는 방안을 제시했다. 동시에 국민연금 수급 개시 연령도 68세로 상향 조정해야 한다는 점을 언급했다. OECD에 따르면 국민연금 수급 연령을 2035년까지 68세로 늦추면 총고용이 14% 증가한다. 또 고령층 생산성이 유지된다는 전제에서 2070년 기준 국내총생산(GDP)은 12% 증가한다. 정년 연장과 연금 개혁이 동시에 진행돼야만 노동 공급 확대가 극대화되고 연금 재정의 지속 가능성도 담보할 수 있다는 것이 IMF의 주장이다. IMF 측은 “(연금 개혁은) 기금의 재정적 지속 가능성을 강화하는 데 필수”라고 설명했다.
오 연구원은 “(연금) 수급 개시 연령을 올리는 것이 중·고령층의 노동공급 증가에 유의미한 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다”며 “노동시장 정책 시행을 통해 고령층에 대한 노동 수요를 높일 필요가 있다”고 지적했다.
