디앤씨컴퍼니, ‘대·중소기업 동반성장 유공’ 중소벤처기업부 장관 표창

디앤씨컴퍼니는 지난 25일 서울 여의도 중소기업중앙회 K-Biz홀에서 개최된 ‘2025년 동반성장 주간 기념식’에서 대·중소기업 동반성장 유공 부문 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다고 26일 밝혔다.
동반성장 주간 기념식은 대·중소기업 간 협력 확대와 공정한 산업 생태계 조성을 위해 매년 개최되는 행사로, 상생 협력 성과가 우수한 기업과 단체를 선정해 포상한다. 올해 행사는 ‘동반성장으로 그리는 미래, 함께 만드는 대한민국’을 주제로 진행됐다.
디앤씨컴퍼니는 협력사와의 공정한 계약 절차 확립을 비롯해, 제작 공정별 비용·일정의 투명한 운영, 공동 기획 및 정보 공유 체계 고도화, 지역 협력업체와의 장기 파트너십 구축 등 현장 중심의 실질적 상생 정책을 꾸준히 실행해 온 점을 높이 평가받았다.
특히 콘텐츠 제작 전 과정에서 파트너사의 참여 범위를 확대하고, 업무 분장과 의사결정 과정의 기준을 명확히 제시해 공정한 협업 환경을 조성함으로써 프로젝트 품질과 생산성을 동시에 향상하는 운영 체계를 정착시킨 점이 주요 수상 배경으로 꼽혔다. 이를 통해 파트너사가 안정적으로 역량을 발휘할 수 있는 기반을 구축하고, 제작 과정에서 발생할 수 있는 불확실성과 비효율을 줄였다는 평가다.
디앤씨컴퍼니는 광고·디자인·콘텐츠 제작을 수행하는 종합 홍보 기업으로, 협력사의 전문성과 경쟁력이 산업 전반의 성과로 이어질 수 있도록 상생 기반 마련과 협력 생태계 고도화에 힘써 왔다.
김준성 대표는 “동반성장은 기업 단독의 성장을 넘어 산업 전체의 경쟁력을 높이는 핵심 과제”라며 “협력사와 함께 성과를 공유하는 실질적인 상생 모델을 더욱 강화해 지속 가능한 성장 구조를 만들어 나가겠다”고 말했다.
