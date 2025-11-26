전쟁기념사업회, 제37기 전쟁기념관 박물관학교 성료

6주간의 역사 체험 통해 초등학생들의 나라사랑 정신 함양
전쟁기념사업회(회장 백승주)가 22일 전쟁기념관 문화아카데미에서 제38기 전쟁기념관 박물관학교 ‘고고! 역사탐탐’ 수료식을 진행했다.
전쟁기념관 박물관학교는 2013년 개강 이후 1천여 명이 넘는 수료생을 배출한 인기 교육프로그램이다. 초등학교 사회 교과와 연계한 심화학습으로 역할극, 만들기, 보드게임, 수장고 견학 등 다양한 활동을 통해 고대부터 현대까지 한반도의 전쟁사를 재미있게 공부할 수 있도록 구성했다.
이번 과정은 10월 18일부터 11월 22일까지 매주 토요일마다 운영됐으며, 초등학교 4~6학년 학생 및 학부모 총 40팀(약 80여 명)이 참여했다.
백승주 사업회장은 “미래세대가 전쟁사와 안보의 가치를 올바르게 이해하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 학생들이 우리 역사에 자연스럽게 관심을 갖고 배워 나갈 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 지속 확대할 것”이라고 밝혔다.
한편, 제39기 박물관학교 입학생 모집은 내년 3월에 진행될 예정이다.
박태근 기자 ptk@donga.com
