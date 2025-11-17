본문으로 바로가기
사람속으로
인사
한국 코카-콜라, 이준엽 전 한국P&G 부사장 신임 대표이사로 선임
동아일보
업데이트
2025-11-17 16:46
2025년 11월 17일 16시 46분
입력
2025-11-17 16:41
2025년 11월 17일 16시 41분
남혜정 기자
한국코카콜라는 이준엽 전 한국P&G 부사장(54)을 신임 대표이사로 선임했다고 17일 밝혔다. 이 신임 대표는 2018년부터 최근까지 한국P&G에서 영업을 총괄했다.
인사
>
국무조정실·국무총리비서실 外
보건복지부
외교부
남혜정 기자 namduck2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
