한국 코카-콜라, 이준엽 전 한국P&G 부사장 신임 대표이사로 선임

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 17일 16시 41분

글자크기 설정

한국코카콜라는 이준엽 전 한국P&G 부사장(54)을 신임 대표이사로 선임했다고 17일 밝혔다. 이 신임 대표는 2018년부터 최근까지 한국P&G에서 영업을 총괄했다.

남혜정 기자 namduck2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스