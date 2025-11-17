희망브리지, 일루셔니스트 이은결 ‘희망대사’ 위촉

희망브리지 전국재해구호협회는 일루셔니스트 이은결을 협회 홍보대사인 ‘희망대사’로 위촉했다고 17일 밝혔다.
이은결 희망대사는 희망브리지와 함께 ▲재난 피해 이웃과 재난 취약계층을 위한 공연 ▲협회 모금 캠페인 참여 ▲언론 및 SNS 홍보활동 등을 함께할 예정이다. 위촉식에서는 희망브리지가 보호 대상 아동 지원을 이어오고 있는 강원 원주의 원주아동센터와 성애원 아동들을 위한 공연을 진행했다. ‘희망’을 주제로 한 특별 마술 공연을 선보이며 40여 명의 아동들에게 특별한 순간을 선물했다.
이은결 희망대사는 “아이들이 즐겁고 따뜻한 시간을 보냈길 바란다”며 “앞으로도 희망브리지와 함께 위로와 희망을 전하는 활동을 이어가겠다”고 말했다.
신훈 희망브리지 사무총장은 “이은결 희망대사의 참여는 공연을 통해 ‘희망의 메시지’를 전하는 의미 있는 나눔”이라며 “대중적 영향력을 지닌 아티스트와 함께 재난 피해 이웃에게 용기와 응원을 전할 수 있어 뜻깊다”고 말했다.
희망브리지 전국재해구호협회는 1961년 전국 언론사와 사회단체가 함께 설립한 재난 구호 모금 전문기관이다. 국민의 성금을 바탕으로 재난 발생 시 긴급구호, 성금 모금 및 배분, 재난 취약계층 지원, 지역 공동체 회복 등 다양한 활동을 펼치고 있다. 또한 재난 예방과 안전 문화 확산을 통해 모두가 안전한 사회를 만드는 일에 앞장서고 있다.