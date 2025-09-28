위성락 “3500억 달러 현금 지급, 감당할 수 없는 범위”

위성락 국가안보실장은 27일 3500억 달러(약 494조 원) 규모의 대미 투자 펀드에 대한 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘선불(up front)’ 언급과 관련해 “우리가 3500억 달러를 현금으로 낼 수는 없다”고 밝혔다.
위 실장은 이날 채널A에 출연해 “협상 전술에 따른 것이 아니라 객관적이고 현실적으로 우리가 감당할 수 없는 범위라는 것”이라며 이 같이 말했다. 이어 “그건 대한민국의 누구라도 인정하는 사실일 것”이라며 “여야를 떠나 누구라도 (인정)할 수 없기 때문에 대안을 갖고 얘기하려 하고, 대안을 협의하고 있다”고 전했다.
위 실장은 “우리가 하나의 목표점으로 생각할 수 있는 건 차기 정상회담 계기”라면서 다음달 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 언급했다. 그러면서 “그때를 향해 (타결을) 노력하고 있다”고 했다.
위 실장은 이재명 대통령이 미국 뉴욕에서 스콧 베선트 미국 재무장관을 만나 관세협상을 논의한 것과 관련해선 “협상에 진전이 있었던 건 아니다”라고 했다. 다만 “협상장이 아니었고 단지 우리의 입장을 좀 더 명확하고 비중 있게 전달하는 자리였기에, (앞으로의) 협상에 도움이 되리라고 기대한다”고 덧붙였다.
APEC 정상회의 계기 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 깜짝 회동 가능성에 대해선 “가능성이 있을 수 있다고 말씀드리기보다는 아직은 그냥 상상의 영역에 있다고 해야 할 것 같다”며 “그렇게 될 개연성이나 조짐이 보이는 건 아직은 없다”고 했다.
이 대통령이 유엔총회 기조연설 당시 제시한 교류(Exchange)·관계정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization), 이른바 엔드(E.N.D) 이니셔티브에 대해 “국민이 END 순서대로 하는 것이 아니냐, 비핵화(D)가 맨 나중 아니냐 하는 의문을 가질 수도 있겠지만, 글자를 쓰다 보니 그런 것이지 (중요도) 순서나 우선순위가 있는 건 아니다”고 했다. 이어 “비핵화 포기는 절대 맞지 않는 말”이라며 “비핵화를 포기한 적도, 포기할 생각도 한 적 없다”고 반박했다. 그러면서 “대통령도 북한의 핵 문제에 대해서는 아주 엄중한 위기 인식을 갖고 있다”며 “대통령이 자주 하는 말씀이 ‘지금 이대로 가면 (북한의) 핵무기가 매년 15∼20개씩 늘어나는 것 아니냐. 이 상황을 방치할 수 있느냐’ 하는 것”이라고 했다.
위 실장은 엔드 이니셔티브 개념에 대한 아이디어는 통일부가 냈다며 “통일부의 제안인데, 대통령실에 올라온 틀을 그대로 받아 조금 수정을 가한 것”이라고 했다. 또 이 대통령이 소셜네트워크서비스(SNS)에 “이런 군사력, 국방력, 국력을 갖고도 외국군대가 없으면 자주국방이 불가능한 것처럼 생각하는 일각의 굴종적 사고”라고 지적한 것과 관련해선 “미국과의 동맹과 공조는 여전히 중요하지만, 우리가 재래식 전력 부분에서 해야 할 도리에 대해선 더 많은 역할을 하겠다는 것”이라고 했다. 위 실장은 “자신감을 갖고 그 길을 향해 나아가 자주국방의 정도를 높이자는 취지”라고 강조했다.
