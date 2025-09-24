동아일보

韓 U-23 야구, 아시아선수권서 대만에 0-10 콜드패

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 24일 11시 21분

코멘트

글자크기 설정

아시아야구선수권대회 한국 야구 대표팀의 류현준, 전다민, 곽동효. 대한야구소프트볼협회 제공
크게보기
아시아야구선수권대회 한국 야구 대표팀의 류현준, 전다민, 곽동효. 대한야구소프트볼협회 제공
한국 23세 이하 야구 대표팀이 대만에 콜드게임으로 졌다.

한국은 23일 중국 푸젠성 핑탄에서 열린 제31회 아시아야구선수권대회 예선 2차전에서 대만에 0-10, 7회 콜드게임으로 패배했다.

1회초에 실점 없이 아웃카운트를 2개 잡은 이후 선발 투수 김종운(19·LG)부터 김준원(20·NC), 박정민(22·한일장신대)이 총 6점을 내주며 승기를 뺏겼다.

한국은 이날 패배로 예선 라운드에서 1승 1패를 기록해 대만(2승)에 이어 B조 2위가 됐다.

예선 마지막 경기는 24일 팔레스타인과 치른다.

이 대회 역사상 두 번째로 우승이 많은 한국(8회)은 2015년 이후 10년 만에 이 대회 정상에 도전한다.

이 대회 역대 최다 우승팀은 일본(20회)이다.

한국은 최근 국제 무대에서 대만에 고전하고 있다.

14일 열렸던 세계청소년선수권대회 3위 결정전에서도 대만에 2-3으로 져 4위에 머물렀다.

지난해 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 예선에서도 3-6으로 패했다.

대만은 프리미어12 대회 우승을 차지하며 WBSC 랭킹 2위에 올라선 후 현재까지 같은 순위를 유지 중이다.

조영우 기자 jero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스