전남 여수 양식장 4곳, 첫 적조 피해 발생

전남지역 양식장에서 올해 첫 적조 피해가 발생했다.
10일 전남도와 여수시에 따르면 지난 8~9일 돌산읍 어가 4곳에서 참돔, 돌돔, 숭어, 농어 등 10만6500마리가 적조로 폐사했다. 폐사한 어류는 길이 30㎝ 안팎의 성어가 많았으며, 피해액은 2억4800만 원으로 추정된다. 전남에서 적조 피해가 난 것은 2019년 이후 6년 만이다.
현재 전남 해상에는 여수·고흥·장흥 득량만에 적조주의보가, 완도 해상에는 적조 예비특보가 발효 중이다. 위기감이 커지자 여수와 고흥 어가 72곳은 조피볼락(우럭), 참돔, 감성돔, 농어 등 422만 마리를 긴급 방류했다. 어민들은 산소 공급을 늘리고 먹이 공급을 줄이는 등 피해 확산 방지에 총력을 기울이고 있다.
전남도와 관계 기관은 여수·고흥 해상에 선박 100척을 투입해 매일 황토 400~700t을 살포하며 적조 확산을 막고 있다. 전남도 관계자는 “적조 특보에 따른 비상 체제를 유지하고 신속한 대응으로 피해 최소화에 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0