500년 전 퇴계(退溪)가 걷던 길에서 나를 보았다[여행스케치]

경북 안동시 낙동강 북단 육사로(路)에서 나이 지긋한 택시 기사가 말했다. 택시는 오른쪽으로 보이는 낙천교를 지났다. 태백산 황지(潢池)에서 발원한 낙동강과 일월산에서 흘러나온 반변천이 Y 자 모양으로 만나는 부근에 낙천교가 놓여 있다. 안동은 옛날 영가(永嘉)라고도 불렀다. 영(永)을 파자하면 두 이(二)와 물 수(水)다. 두 물이 만나 아름답다(嘉)는 뜻이다. 그 아름다운 곳이 3월 화마를 입었다. 남부 7개 면을 뒤덮은 불은 강을 넘어오지 않았다. 낙동강이 막아 줬다 하는 이도 있지만 강은 그저 흐를 뿐이다. 다친 짐승은 어두운 곳에서 꼼짝하지 않고 상처를 핥는다. 큰일을 당한 사람도 현실에서 잠시 물러설 필요가 있다. 스스로 곱씹어 봐야 한다. 자성일 수도, 자각일 수도 있다.
● 도산서당을 품은 도산서원
낙동강 서안을 따라 북쪽으로 가다 보면 낙천(洛川·낙동강 원류 줄기의 옛 이름)을 만난다. 그 왼쪽 절벽 위 야트막한 도산(陶山) 기슭에 도산서원이 있다. 퇴계(退溪) 이황(1501~1570)은 ‘둘레의 산과 골짜기와 물줄기들이 모두 이 산을 향해 읍하듯 둘러 있다’고 했다(박상하, ‘나는 퇴계다’, 일송북, 2024).
도산서원은 퇴계가 환갑을 앞두고 지은 도산서당과 그의 사후 제자와 유림이 지은 사당(祠堂)을 비롯한 여러 문(門) 사(舍) 재(齋) 각(閣) 당(堂) 청(廳) 등으로 이뤄졌다. 서원이 서당을 품은 모양새다. 교육하는 강당은 앞에, 사당은 그 뒤에 두는 전학후묘(前學後廟) 원리가 뒤로 갈수록 높아지는 지형에서 자연히 드러난다. 밖에서 보면 지붕들이 서로의 어깨 너머로 슬쩍슬쩍 낙천을 바라보는 것 같고, 안에서 보면 건물들이 숨바꼭질하면서도 서로에 기대는 듯하다. 조용하고 따스하다.
퇴계가 직접 설계했다는 도산서당은 정면 3칸, 측면 1칸의 맞배지붕 홑처마 집이다. 단정하고 소박하다. 서쪽 한 칸은 부엌, 가운데 한 칸 방은 퇴계가 기거하던 완락재(玩樂齋), ‘완상하며 즐기는 집’이다. 동쪽 한 칸은 제자를 가르치는 마루 암서헌(巖栖軒)이다. ‘바위에 깃들어 학문에 대한 작은 효험이라도 바란다.’ 암서헌 측면에 눈썹지붕을 덧달고 그 아래 반 칸 남짓 살평상을 뒀다. 한 칸을 온전히 내지 않았다. 검박하고 겸허하다.
앞뜰엔 연꽃잎 가득한 연못 정우당(淨友塘)이 있다. 둥글지 않고 네모나다. 네모난 연못 방당(方塘)은 마음을 뜻한다. 가슴속 사방 한 치(약 3cm)에 마음이 깃들어 있다는 방촌(方寸)에서 따왔다. 방당은 하늘과 구름이, 빛과 그림자가 비치는 거울이다. 세상 온갖 경험이 잔상을 남기는 마음처럼(한형조 외, ‘도산서원’, 한국학중앙연구원 출판부, 2018). 자연상이 뚜렷이 비치도록 맑은 물이 샘솟듯, 마음가짐도 흐트러지지 않도록 새로워야 한다는 공부다. 정우당에 흰 연꽃 한 송이 피었다.
1세대 이황 연구자 이상은 선생에 따르면 ‘퇴계란 물러나 시냇가에 거처한다’는 뜻이다. 어수선한 세상을 떠나 공부에 집중하는 은자(隱者)의 삶을 지향한다. 그러나 물러남, 곧 퇴보(退步)는 뒤처짐이 아니다. 배워서 아는 것을 꾸준히 되짚어 진의를 찾는 일이다. 내 본성을 깊숙이 들여다보는 것이다.
● 맹개마을 미천장담, 황새 노닐다
퇴계는 도산서당에서의 생활과 소회를 ‘도산기(陶山記)’에 적었다. ‘책을 덮으며 지팡이 짚고 나가서 … 마음 내키는 대로 이리저리 거닐다 보면 눈길 닿는 대로 흥이 일어나고 경치를 만나 흥취가 생긴다’(‘도산서원’). 그렇게 종종 유람 길에 올랐다. ‘퇴계 예던길’이다. 예다 혹은 녀다는 ‘가다’의 옛말이다.
예던길은 도산서원에서 동북쪽으로 차 타고 10분 거리인 단천교 앞에서 북쪽 가송리 고산정(孤山亭)까지 약 8.8km 길이다. 전체 길 30%는 콘크리트로 덮였고, 청량산 조망대부터는 건지산(해발 557m)을 오르내려야 한다. 그가 걸었을 당시 풍광에 가장 가까운 경치를 보려면 가송리 맹개마을이 제격이다. ‘우리 집 산(吾家山)’이라며 퇴계가 흠모한 청량산 가는 길목이다. 그가 ‘그림 속으로 들어간다’고 읊은 경관이 펼쳐진다.
맹개마을을 휘감아 왼쪽으로 곧게 흐르는 낙동강 200여 m 구간을 퇴계는 미천장담(彌川張潭)이라 했다. 비로소 멀리 올록볼록 봉우리들 정겨운 청량산이 눈에 들어온다. 미천을 메내나 맹개라 부르는 이 동네에서 미천장담은 ‘메내긴소(沼)’라 한다. ‘시내를 가득 메운 길쭉한 못’이란 뜻이다(김종석, ‘퇴계 예던길’, 민속원, 2018). 분명 흐르고 있지만 잔잔하고 투명할 만큼 푸르다. 수량은 풍부하되 너무 깊지 않다. 물 많을 때는 조각배나 카약을 띄울 수 있다. 최대 폭은 약 100m. 퇴계는 이곳에서 고기 잡던 어린 시절을 회상하며 세파에 시달린 30년 벼슬살이를 후회하는 시 ‘미천장담’을 남겼다(임노직, ‘李滉 「獨遊孤山」과 李野淳 ｢孤山九曲｣에 대하여’, 退溪學과 儒敎文化 第59號, 2016)
메내긴소가 맹개마을 앞에서 오른쪽으로 휠 즈음 커다란 바위가 있다. 높이와 가로세로 모두 4m쯤이다. 퇴계는 ‘경암(景巖)’이라는 시에서 ‘1000년이나 물살에 부딪혔지만, 어찌 다함 있으랴/흐르는 물 가운데 우뚝 서 기세를 다투네’라며 찬탄했다(‘퇴계 예던길’).
경암 뒤로 약 30m 높게 깎아지른 절벽이 학소대(鶴巢臺)다. 1960년대까지 천연기념물 72호 먹황새가 절벽에 둥지를 틀었다. 순백색 배 말고는 온몸이 흑갈색이고 뒷머리는 청동빛에 부리는 붉었다. 오관(烏鸛)이라고도 했다. 철새지만 겨울 날씨가 따스하면 남쪽으로 가지 않고 내내 머물렀단다. 학소대 정상에서 내려다보는 맹개마을과 메내긴소는 그곳까지 가는 30분의 하이킹이 아깝지 않을 정도다.
맹개마을은 1980년대까지 네댓 가구 살았다는데 지금은 50대 부부가 밀밭(6월에 밀을 수확하면 9월까지 메밀을 키운다)을 가꿔 밀소주를 빚으며 산다. 조선 시대 음식 조리책 ‘수운잡방(需雲雜方·보물 제2134호)’에서 밀로 빚는 소주인 진맥(眞麥)소주 제조법을 찾아내 이름도 ‘진맥소주’다. 퇴계가 살았다면 이 술로 시 한 수 남기지 않았을까. 이 부부는 시행착오를 거쳐 미천장담같이 투명하고 향기 그윽한 술을 만든다. 몇 년 후면 귀농 20년이란다. 두 사람은 물러남을 통해 맑음에 이른 듯하다.
● 선비 묵향 짙게 밴 현판과 편액
맹개마을에서 큰 돌 100여 개 놓인 징검다리를 건너면 농암 이현보(1467~1555) 종갓집 농암종택이 있다. 농암종택을 끼고 왼쪽으로 구부러져 1.2km쯤 가다 다리를 건너 조금 걸으면 고산정이다.
강물이 들지 않도록 자연석으로 쌓은 축대 위에 기둥을 세우고 정면 3칸, 측면 2칸짜리 우진각지붕 정자를 놓았다. 정면과 양 측면엔 쪽마루를 덧달고 난간을 댔다. 마루에 좌정하고 강 건너 소나무들이 옹위하는 바위 절벽, 고산을 본다. 고산과 고산정이, 정확히 말하면 고산정 있는 쪽 절벽이 협곡을 이룬다. 퇴계가 정자를 짓고 싶어 했을 만하다. 다만 고산정은 그의 제자 금난수가 세웠다.
퇴계 제자 중에 정승 10여 명과 판서 30여 명이 나왔다. 이 제자들 종택 등이 사림의 본산 안동 곳곳에 있다. 이 집들의 현판과 편액 또한 선비의 묵향을 진하게 풍긴다. 사실 도산서원, 고산정, 농암종택 같은 안동 대부분 문중 건물의 편액과 현판 진품은 안동호 근처 한국국학진흥원에 기탁돼 보관 중이다.
‘도산서원’ 편액은 조선 명필 한석봉이 썼고 ‘고산정’ 편액은 퇴계가 직접 썼다. 추사 김정희, 단원 김홍도, 미수 허목, 흥선대원군 같은 쟁쟁한 인물이 필력을 선보인 편액 1400여 점이 국학진흥원 장판각에 있다. 일반인은 전시체험실에 전시된 일부의 기운을 통유리창 너머로 받을 수 있다.
국학진흥원은 문중에서 책을 찍는 목판인 책판도 약 7만 점을 기탁받았다. 2000년대 초 시작한 ‘목판 10만 장 보존 운동’을 통해서다. 안동의 능성 구 씨 백담 문중이 가장 먼저 기탁했다. 백담은 조선 중기 문인 구봉령의 호로 퇴계의 제자다. 왜 아니겠는가.
