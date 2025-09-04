현대글로비스, 에코마린퓨얼솔루션과 동남권 LNG 선박연료 공급계약 체결

현대글로비스가 SK가스의 자회사 에코마린퓨얼솔루션과 ‘한국 동남권 기반 액화천연가스(LNG) 선박연료 공급계약’을 체결했다. 현대글로비스는 3일 경기도 성남 SK가스 본사에서 이규복 현대글로비스 사장과 윤병석 SK가스 사장, 이학철 에코마린퓨얼솔루션 대표 등 관계자들이 참석한 가운데 체결식을 열고 이 같이 합의했다고 4일 밝혔다.
이번 계약으로 현대글로비스와 SK가스는 저탄소 자동차운반선 선대의 안정적인 운용을 위한 LNG 연료 공급 인프라를 공동으로 마련할 예정이다.
현대글로비스는 2045년 탄소중립 달성을 목표로 LNG 이중연료 추진 엔진이 탑재된 자동차운반선(PCTC) 도입을 늘려가고 있다. LNG 이중연료 추진 엔진은 기존의 연료와 저탄소 연료인 LNG를 모두 사용해 탄소배출을 기존 선박 대비 20% 이상 줄일 수 있는 친환경 선박으로 분류된다. 회사 측은 “현 시점에서 선박의 탄소 저감을 위한 현실적인 대안”이라고 설명했다.
현대글로비스는 2028년까지 30척 이상의 LNG 이중연료 추진 PCTC를 도입할 예정이다. 이 중 5척을 이미 지난해 도입한 바 있다. 현대글로비스 관계자는 “해당 선박들을 차질 없이 운용하기 위해서는 연료로 쓰일 LNG 물량과 급유경로 등의 확보가 전제돼야 하기에 이번 협업을 하게 됐다”고 밝혔다.
현대글로비스는 PCTC 국내 기항지 중 울산 등 동남권에서 급유량과 급유 횟수가 가장 많다는 점을 고려해 SK가스와 해당 지역에 LNG 선박연료 공급을 위한 기반도 마련한다는 계획이다.
현대글로비스 관계자는 “저탄소 선박 도입 및 LNG 연료 확보 등 실질적인 노력을 통해 탄소중립을 계속해서 실천할 예정”이라고 말했다.