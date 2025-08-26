경기 평택시, 서탄면·현덕면 수요응답형 ‘똑버스’ 운행

경기 평택시는 농촌지역인 서탄면과 현덕면에 수요응답형 교통수단 ‘똑버스’를 정식 운행한다고 26일 밝혔다. ‘똑버스’는 경기교통공사가 운영하는 수요응답형 교통체계(DRT·Demand Responsive Transit)로, 입주 초기 신도시나 농어촌 등 대중교통이 부족한 지역 주민에게 맞춤형 서비스를 제공하는 소형 대중교통이다. 노선을 미리 정하지 않고 여객 수요에 따라 운행구간 이 탄력적으로 운영된다. 평택시는 지난해 5월 고덕국제신도시를 시작으로 운행 지역을 단계적으로 넓혀왔다.
이번에 서탄면에는 10인승 소형 승합차 2대를 투입해 서탄면 일원과 진위역, 송탄시장을 연결한다. 현덕면에는 같은 규모의 차량 4대가 안중터미널, 안중시장, 안중역, 서부복지타운 등을 오가며 인근 화양지구까지 노선을 연계해 입주 초기 신도시 주민들의 불편을 덜어줄 계획이다.
운행 시간은 서탄면이 오전 6시부터 오후 11시까지, 현덕면은 오전 6시부터 밤 12시까지다. 요금은 경기도 일반 시내버스와 동일한 1450원(성인·교통카드 기준)이며 수도권통합환승할인제도 적용된다. 이용은 스마트폰 앱 ‘똑타’나 전화(1688-0181)로 호출할 수 있고, 탑승 위치와 차량 정보, 도착 예정 시각 등을 안내받을 수 있다.
정장선 평택시장은 “똑버스 시행으로 서탄면과 현덕면 주민들의 이동 불편이 크게 줄어들 것으로 기대한다”며 “앞으로도 교통 취약지역 주민들이 더 나은 교통편의를 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
