李, 지지율 하락에 “국힘 전대 영향이 상당부분…반탄 대표와도 대화”

이재명 대통령이 최근 국정 지지율 하락에 대해 “국민의힘 전당대회를 한다. 상당 부분이 거기에 영향을 받지 않을까 생각한다”고 말했다. 국정 지지율 하락 원인을 국민의힘 전당대회의 ‘컨벤션 효과’에서 찾은 것으로 풀이 된다. 한국갤럽 조사에선 조국혁신당 조국 전 대표, 윤미향 의원 등 광복절 특별사면이 부정 평가 1위를 2주 연속 기록했다.
이 대통령은 24일(현지 시간) 일본 도쿄에서 출발해 미국 워싱턴으로 향하는 대통령 공군1호기에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 이날 기내 간담회에서 “물론 제가 하는 국정에 대해서 국민 일각에서 상당히 비판적 시각을 가진 것도 인정한다”며 “그러나 언제나 정치라고 하는 게 어떤 표현, 포장 이런 걸 잘해서 일시적으로 좋은 평가를 받는 것도 물론 의미 있지만 진짜 중요한 것은 대한민국이 좀 더 나은 나라로 바뀌고, 대한민국에 터 잡아 살아가는 우리 국민의 삶의 조건이 더 개선돼야 진짜 좋아지는 것”이라고 말했다. 이어 “결국은 국민 지지율로 최종 평가될 거라고 생각한다”고 말했다. 이 대통령은 6월 캐나다로 향하는 기내간담회에서도 “저는 언제나 공직을 시작할 때보다 마칠 때 지지율이 높았던 것 같다”고 말하기도 했다.
이 대통령은 “사실은 객관적으로 나타나는 국민의 지지도라고 하는 게 나쁘게 변하면 기분이 좋을리 있겠냐”고도 했다. 이어 “저라고 인기 끌기 위해서 적절히 포장하고 상대한테 막 퍼주고, 상대가 미사여구로 칭찬해 주고 그러면 인기는 올라가겠지만 국민이 골병들 것”이라고 했다. 이어 “예를 들면 조세 제도 개편 문제나 이런 것들도 사실은 그냥 세금 많이 내는 거 누가 좋아하겠느냐”며 “세금 없애주겠다고 하면 인기 있어서 결국 그러다가 나라 살림이 망가지기도 하지 않느냐. 그렇게는 할 수 없는 것”이라고 했다.
이 대통령은 더불어민주당 정청래 당 대표가 ‘악수도 사람과 하는 것’이라며 국민의힘과 대립각을 세우는 것과 관련해 “정 대표 이야기를 제가 하기에는 부적절한 것 같다”며 “정 대표는 당 대 당으로 경쟁하는 입장”이라고 했다. 그러면서 “저는 양자를 다 통합해서 국민을 대표해서 국민의 입장에서 대한민국 전체를 지휘해야 할 입장이니까 좀 다를 수 있다”고 말했다.
이 대통령은 야당과 대화에 대해선 “탄핵에 반대하는 그야말로 내란에 동조한 것 같은 정치인 지도부가 형성되면 용인할 것이냐 질문인데, 참 어려운 문제”라며 “대통령 입장에서는 그런 사람들이 뽑힌다고 하더라도 뽑은 사람들도 국민”이라고 했다. 그러면서 “일단 거기에 대해서 나중에 어떤 법적, 정치적 제재가 될지는 모르겠지만 그건 알 수 없는 일이고, 공식적인 법적인 야당의 대표가 법적인 절차를 거쳐서 선출되면 당연히 대화해야 한다”고 말했다.
