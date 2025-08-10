현대차그룹, 상반기 영업이익으로 폭스바겐 제치고 글로벌 2위 등극

현대차그룹이 올 상반기(1~6월) 영업이익에서 독일 폭스바겐그룹을 제치고 글로벌 2위로 올라섰다.
10일 각 사 공시자료 등을 분석하면 현대차는 상반기 매출액 약 150조700억 원, 영업이익 약 13조100억 원을 나타냈다. 이 실적은 영업이익 기준으로 약 2조2800억 엔(약 21조2900억 원)의 수익을 낸 도요타에 이어 글로벌 2위에 해당하는 수치다. 독일의 글로벌 자동차그룹 폭스바겐의 이 기간 영업이익은 67억700만 유로(약 10조8500억 원)로 현대차에 밀렸다.
현대차그룹은 매출액 기준으로는 폭스바겐에 뒤처졌지만 영업이익 측면에서 더 좋은 실적을 올렸다. 글로벌 자동차 3사의 매출액을 한화 기준으로 보면 폭스바겐그룹이 256조2500억 원(1583억6400만 유로), 도요타가 229조8700억 원(약 24조6200억 엔)으로, 폭스바겐그룹-도요타-현대차 순으로 집계됐다. 자동차 판매량으로는 도요타(554만4880대)-폭스바겐그룹(440만5316대)-현대차그룹(369만6732대) 순이다.
투자시장 업계에서는 현대차그룹이 하반기(7~12월)에 수익성 개선을 할 수 있을 것으로 보고 있다. 김창호 한국투자증권 연구원은 “하반기에 하이브리드 차량을 미국에서 생산 판매하기 시작하면 관세 영향을 피할 수 있어 수익성 개선이 예상된다”고 설명했다.
