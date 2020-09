청강대 애니메이션스쿨, 샌드박스네트워크와 애니메이션 작품 배급 계약 체결

청강대 애니메이션 프로젝트 스튜디오 ‘CCRC‘ 의 전경

청강대가 샌드박스 네트워크와 작품배급 계약을 맻은 유튜브 ‘ANIV‘ 채널

청강문화산업대학교(이하 청강대) 학교기업 청강창조리서치센터(이하 CCRC·대표 김영진)는 샌드박스네트워크(이하 샌드박스)와 학생들의 애니메이션 작품 배급에 대한 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.이번 계약에 따라 청강대 애니메이션스쿨은 샌드박스가 운영 중인 유튜브 채널'ANIV(Animation + University)'에 애니메이션 작품을 공급하고, 샌드박스는 공급받은 작품들에 대한 전문적인 매니지먼트와 프로젝트 콘텐츠 제작을 지원하는 등 청강대 애니메이션스쿨과 다양한 협업을 진행할 예정이다. 양 측은 이를 통해 학생들의 취업활동과 우수한 콘텐츠 개발을 지원하며, 추후 더욱 발전적인 산학협력의 모델을 함께 만들어 가기로 뜻을 모았다고 전했다.샌드박스네트워크는 도티, 풍월량 등 2020년 기준 약 400팀의 크리에이터와 1.7억 명의 누적 구독자 수를 보유한 국내 대표 MCN(Multi Channel Network) 기업으로, 초창기 게임분야 위주의 콘텐츠들로 출발해 현재는 애니메이션, 음악, 일상 등 다양한 분야로 콘텐츠 장르의 저변을 넓히고 있으며, 크리에이터 IP(지식재산권)를 기반으로 커머스, 출판 사업 등 사업 분야를 확장하고 있다.청강대 애니메이션스쿨 김윤경 교수는 "이번 계약은 청강애니메이션스쿨과 재학생들이 콘텐츠 프로바이더와 크리에이터로서 경쟁력 있는 콘텐츠를 제작하고, 샌드박스의 전문적 매니징 경험을 토대로 사업의 다각화를 이루어 양측이 상호 발전할 수 있는 좋은 기회라 생각한다"며 "샌드박스와의 협업을 통해 문화산업 특성화 대학과 MCN기업 간 산학협력의 좋은 모델을 제시하겠다"고 밝혔다.청강대 애니메이션스쿨 측은 2019년 한 해 동안 국내·외 16개 영화제 초청 및 수상경력이 있으며 세계 애니메이션 교육기관 평가에서 7위(Top 25 Animation Schools and Colleges in the World_2019 International Rangkings)에 오르고, 왓챠, 퍼플레이 등의 상용 플랫폼에 학생들의 작품을 배급하는 등 여러 분야에서 성과를 거두고 있다고 전했다.