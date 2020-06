[리뷰] 속도충만 외장형 SSD, 씨게이트 바라쿠다 Fast SSD

특히 최근 등장하는 외장형 SSD는 인터페이스를 개선해 속도를 더욱 향상시키고, 메모리 집적도를 높여 용량은 더 키웠으며, 디자인도 좀더 세련되었다. 여기에 특별한 서비스 및 소프트웨어 지원을 통해 차별화를 노리는 제품도 있다. 이번에 소개할 씨게이트의 바라쿠다 패스트 SSD(Seagate Barracuda Fast SSD)도 그런 제품 중 하나다.



우수한 휴대성, 기대할 만한 내구성 및 데이터 복구 서비스

USB 타입C와 타입A용 케이블을 모두 제공한다 (출처=IT동아)

외부 연결은 USB 타입C 규격 포트를 통해 이루어진다. 커넥터를 뒤집어 꽂아도 정상 접속되며, 최근 스마트폰과 노트북을 시작으로 이용 빈도가 높아진 인터페이스다. 다만 USB 타입A 포트만 있는 구형 PC와의 호환을 위해 케이블은 C to C, C to A 규격이 모두 제공된다.