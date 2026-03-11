휠체어컬링 혼성팀, 노르웨이 9-0 대파…3연승 신바람

16년 만의 패럴림픽 메달에 도전하는 한국 휠체어컬링 혼성 4인조 팀이 노르웨이를 꺾고 3연승을 기록했다.
남봉광(45·경기도장애인체육회)-방민자(64·전라남도장애인체육회)-양희태(58·강원특별자치도장애인체육회)-이현출(40·강원특별자치도장애인체육회)-차진호(54·경기도장애인체육회)로 구성된 혼성 4인조 팀은 10일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 휠체어컬링 혼성 4인조 예선 6차전에서 노르웨이를 9-0으로 이겼다.
한국은 1엔드부터 7엔드까지 모든 엔드에서 득점하며 노르웨이를 압도했다. 한국이 9-0까지 달아나자 노르웨이는 7엔드 경기를 포기했다.
1차전에서 라트비아를 10-2로 꺾었던 한국은 2·3차전에서 스웨덴과 중국에 패했지만, 이후 영국·슬로바키아·노르웨이를 상대로 3연승을 거두며 신바람을 냈다.
차진호는 “한 점도 주지 않고 이긴 게 행복하다”며 웃었고 양희태는 “승리보다도 팀 화합이 좋았던 게 가장 기쁘다”고 했다.
방만자는 “우리 팀 모든 선수가 이곳 얼음에 적응을 빨리했다”며 만족을 표했다.
혼성 4인조는 예선 9경기를 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 진출한다.
한국 휠체어컬링은 2010년 밴쿠버 동계 패럴림픽 혼성 4인조에서 패럴림픽 첫 메달인 은메달을 따냈고 이후로는 입상하지 못했다.
댓글 0