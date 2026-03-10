“확률은 숫자에 불과했다”…7대2 승리 확률, 챗gpt에 물어보니

‘2실점 이하 억제’와 ‘5점 차 이상 승리’는 3~5%
7대2 승리는 0.7%…100경기중 1경기도 안 돼
한국 야구 대표팀이 기적 같은 승리를 일궈내며 17년 만에 WBC 8강 진출 확정이라는 낭보를 전했다.
대표팀은 지난 9일 열린 호주와의 맞대결에서 투타의 완벽한 조화를 앞세워 7대2 완승을 거두고 토너먼트행 티켓을 거머쥐었다.
이번 8강 진출은 경기 전 제시되었던 비관적인 전망을 모두 뒤집은 결과라는 점에서 더욱 극적이다.
당초 대표팀이 상위 라운드에 진출하기 위해서는 ‘2실점 이하 억제’와 ‘5점 차 이상 승리’라는 두 가지 가혹한 조건이 동시에 충족되어야만 했다. 챗GPT와 제미나이 등 AI에 따르면, 통계적으로 국제 대회에서 이러한 결과가 한 경기에 응집될 확률은 단 3~5% 내외로, 20경기 중 1경기가 나오기 힘든 사실상 ‘바늘구멍’을 통과하는 수준의 난이도로 평가받았다.
그러나 대표팀은 마운드의 안정적인 운영으로 상대 타선을 단 2점으로 봉쇄하는 동시에, 타선이 경기 후반 무서운 집중력을 발휘하며 정확히 5점 차 승리를 완성했다. 수치상으로는 불가능에 가까웠던 ‘낙관적 시나리오’가 선수들의 투혼을 통해 현실로 구현된 셈이다.
기적적인 확률을 뚫고 기세를 올린 한국 야구는 이제 더 높은 곳을 향한 본격적인 토너먼트 여정에 돌입한다.
