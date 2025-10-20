‘소년 가장’에서 ‘진짜 가장’된 한화 류현진, 18년만에 가을무대 등판

프로야구 한화는 18~19일 안방 대전에서 치른 삼성과의 플레이오프(PO·5전3승제) 1, 2차전에서 1승 1패를 기록했다. 동률임에도 원투펀치 폰세, 와이스가 삼성 타선에 도합 10이닝 11실점으로 무너진게 아쉬웠다. SSG와의 준PO에서도 1~3차전 선발을 모두 4회 전에 강판시킨 삼성 타선은 PO에서도 불붙은 타격감을 이어갔다.
한화로서는 3차전 선발로 등판하는 류현진이 삼성의 기세를 꺾어줘야 한다. 류현진이 한화 유니폼을 입고 가을야구에 나서는 건 2007년 이후 18년 만이다. 류현진은 2007년 삼성과의 준PO에서 1승, 1홀드, 10이닝 1실점 평균자책점 0.90으로 활약하며 시리즈 최우수선수(MVP)를 받았다.
하지만 이 때 류현진이 받은 시리즈 MVP가 아직도 한화 선수의 마지막 포스트시즌 시리즈 MVP다. 그해 한화는 PO에서 두산에 3패로 무릎을 꿇었다. 이후 류현진은 2013년 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 진출 전까지 ‘소년가장’이라 불리며 한 번도 포스트시즌 무대를 밟지 못했다.
MLB 커리어를 마치고 지난해 12년 만에 국내 무대에 복귀하면서 류현진은 “최소 5강은 가야한다”고 목표를 밝혔다. 하지만 팀은 8위에 그쳤고 류현진은 12월 영하의 날씨에 “5강에 못 들면 고참들과 서산 앞바다에 입수하겠다”던 개막 미디어데이 공약을 지켰다.
18년 전 막내였던 류현진은 이제는 최고참으로 팀의 운명을 이끄는 진짜 가장이 돼 팀의 한국시리즈 진출에 힘을 보태려 한다. 한화는 올 시즌 정규리그 막판까지 LG와 1위를 다투다 144경기 중 143번째 경기에서 SSG에 끝내기 홈런을 내주고 패하며 KS 직행이 무산됐다. 이 경기를 잡았다면 정규시즌 최종전에서 10승에 도전할 수 있었던 류현진의 등판도 무산됐다.
류현진은 PO 3차전에서 정규시즌에 다 채우지 못한 10번째 승리에 도전한다. 정규시즌 성적만 보면 류현진이 맞대결 상대인 삼성 선발 후라도에게 열세다. 류현진은 올 시즌 삼성전에 2경기 등판해 10이닝 5실점(평균자책점 4.50)으로 좋지 않았다. 대부분의 실점을 대구에서 했다. 류현진은 4월 5일 대구 삼성전에서 5이닝 4실점하며 중심타선 디아즈, 이재현에게 홈런도 맞았다. 이 두 선수는 SSG와의 준PO 4차전에서 8회 연속타자 홈런으로 삼성의 PO 진출을 이끈 삼성 타선의 핵이다.
반대로 후라도는 리그 대표 ‘한나생(한화 나오면 생큐)’ 투수다. 올 시즌 한화전 2경기에서 14이닝1실점(평균자책점 0.64)으로 극강이었다. 후라도는 키움에서 뛰던 지난해에도 상대한 구단 중 한화전 성적(14이닝 3실점, 평균자책점 1.93)이 가장 좋았다. 최근 2년간 삼성전은 등판만 하면 기본 7이닝을 소화했다.
후라도는 가을야구 첫 선발승에 도전한다. 후라도는 포스트시즌 데뷔전이었던 NC와의 와일드카드 1차전에서 6과 3분의2이닝 4실점했고, SSG와의 준PO2차전에서는 불펜으로 등판했다 끝내기 홈런을 맞았다. 준PO 4차전에서 7이닝 무실점하며 정규시즌 15승(평균자책점 2.60) 투수의 면모를 되찾았으나 불펜이 동점을 허용해 승리투수는 되진 못했다.
PO 1차전을 놓친 삼성은 여전히 쉽지 않은 확률과 싸워야 한다. 이제껏 PO에서 1차전 승리 후 2차전을 내준 경우는 18번 있었지만 1차전 승리 팀은 12번 시리즈의 최종 승자가 됐다.
