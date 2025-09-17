배구 컵대회 여자부 ‘국내팀-국내선수’로만 개최

프로배구 컵 대회 여자부도 국내 팀과 국내 선수만으로 치른다. 한국배구연맹(KOVO)은 “국제배구연맹(FIVB) 승인을 받아 21일부터 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부 경기를 정상적으로 개최한다”고 16일 발표했다.
FIVB는 ‘세계선수권대회 종료 후 3주가 지나기 전에는 리그 일정을 진행할 수 없다’고 각국 연맹(협회)에 통보했다. 여자부 세계선수권은 7일에 끝났기 때문에 28일이 지나야 리그 일정을 진행할 수 있다. FIVB는 다만 한국 여자 대표팀이 세계선수권에 참가하지 못한 만큼 국가대표를 포함한 국내 선수 전원이 이 대회에 참가해도 좋다고 승인했다. 전남 여수시에서 열리고 있는 컵 대회 남자부 경기에는 세계선수권에 참가 중인 선수는 물론이고 예비 엔트리에 이름을 올렸던 선수도 참가하지 못하고 있다.
FIVB는 세계선수권에 참가하지 않은 외국 국적 선수 역시 컵 대회 여자부 경기에 출전할 수 있다고 했다. 하지만 여자부 7개 구단은 형평성을 고려해 외국인 선수와 아시아쿼터 선수를 모두 출전시키지 않기로 했다. FIVB에서 외국 팀 초청도 불허하면서 독지앙(베트남)은 이번 대회에 참가할 수 없게 됐다.
한편 한국 남자 대표팀은 이날 필리핀 케손시티에서 열린 세계선수권 조별리그 C조 2차전에서 아르헨티나에 1-3(22-25, 25-23, 21-25, 18-25)으로 패했다. 조별리그 2연패를 당한 한국은 16강 진출이 좌절됐다.
