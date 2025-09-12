“PSG, 5연속 우승 확률 73%”

국제스포츠연구센터 예측
국제스포츠연구센터(CIES)가 이강인의 소속팀 파리 생제르맹(PSG)의 2025∼2026시즌 프랑스 리그1 5연패 확률을 73%로 예측했다.
“바이에른 뮌헨은 2연패 61%”
CIES 풋볼옵서버토리는 유럽과 중동 등 29개 리그 팀들의 우승 확률을 10일(현지 시간) 공개했다. 우승 확률은 각 팀의 패스 데이터와 선수 영입 비용, 선수들의 지난해 기록 등을 토대로 산출됐다.
PSG의 우승 확률은 리그1 18개 팀 중 가장 높은 73%로 2위 AS 모나코(7.7%)보다 월등히 높다. 지난 시즌 PSG는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그와 리그1, 프랑스컵, 프랑스 슈퍼컵 등을 제패하며 4관왕에 올랐다. PSG가 이번 시즌에도 리그1을 제패하면 5시즌 연속 우승을 달성하게 된다.
김민재의 소속팀인 바이에른 뮌헨의 독일 분데스리가 2연패 가능성은 61.4%로 나타났다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에선 지난 시즌 5년 만에 정상을 탈환한 리버풀의 이번 시즌 우승 확률이 28.9%로 20개 팀 중 가장 높았다. 스페인 라리가에선 레알 마드리드(40.6%)가 라이벌 FC바르셀로나(29.6%)를 2위로 밀어내고 우승 확률 1위에 올랐다.
29개 리그 전체 팀 중 우승 확률이 가장 높게 분석된 팀은 설영우가 뛰고 있는 세르비아 리그의 츠르베나 즈베즈다(76.2%)다. 츠르베나 즈베즈다는 이번 시즌 리그 9연패에 도전한다.
김정훈 기자 hun@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0