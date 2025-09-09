본문으로 바로가기
양궁 컴파운드 최용희, 개인전 銅
동아일보
입력
2025-09-09 03:00
2025년 9월 9일 03시 00분
한종호 기자
한국 양궁 컴파운드 남자 대표팀의 ‘맏형’ 최용희(41·사진)가 2025 광주 세계양궁선수권대회 개인전에서 동메달을 목에 걸었다. 최용희는 8일 광주 5·18민주광장 특설경기장에서 열린 동메달 결정전에서 커티스 브로드낙스(26·미국)를 146-145로 꺾고 이번 대회 한국의 첫 메달을 획득했다. 한국 양궁이 세계선수권대회 컴파운드 남자 개인전에서 메달을 딴 건 2019년 스헤르토헨보스 대회 김종호(31)의 동메달 이후 6년 만이다.
#한국 양궁
#컴파운드
#최용희
#2025 광주 세계양궁선수권대회
#개인전
한종호 기자 hjh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
