이정후 10경기 연속 안타…8월 타율 0.338로 타격감 최고조

이정후(27·샌프란시스코)가 10경기 연속 안타 행진을 이어갔다.
이정후는 22일에 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 방문경기에 1번 타자 중견수로 선발 출장해 3타수 1안타 1볼넷을 기록했다.
1회초 첫 타석에서 상대 선발 딜런 시즈(30)가 던진 시속 153.8km의 패스트볼을 받아 쳐 중전안타를 때려냈다.
이로써 12일 안방 샌디에이고전부터 시작된 연속 안타 기록이 10경기로 늘었다.
이정후는 MLB 진출 첫해인 지난해 4월 8일~21일 11경기 연속 안타를 기록한 적이 있다.
이정후가 23일 밀워키 방문경기에서도 안타를 치면 이 기록과 타이를 이룬다.
한국프로야구 키움에선 2021년 6월 29일 고척 롯데전부터 9월 16일 고척 한화전까지 19경기 연속 안타를 쳐낸 게 기록이다.
이정후는 8월 이후 타율 0.338(68타수 23안타)로 MLB 진출 후 가장 높은 월간 타율을 기록 중이다.
이달 들어 현재까지 안타를 치지 못한 경기는 11일 안방 워싱턴전이 유일하다.
이정후의 시즌 타율은 0.262를 유지했다.
샌프란시스코는 이날 MLB 현역 최다승(263승) 저스틴 벌랜더(42)가 4와 3분의 1이닝 7실점으로 무너지며 샌디에이고에 4-8로 졌다.
3연패에 빠진 샌프란시스코는 3위 애리조나에 1경기 뒤진 NL 서부지구 4위에 머물렀다.
조영우 기자 jero@donga.com
