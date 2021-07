1년을 기다려 타오른 성화, 뜨거운 함성은 없었다

텅 빈 관중석… 귀빈석엔 일왕-IOC 위원장 등 극소수 인원 참석 23일 도쿄 올림픽스타디움에서 열린 2020 도쿄 올림픽 개회식에서 텅 빈 관중석을 배경으로 성화가 타오르고 있다(위쪽 사진). 성화 점화는 아이티 출신 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 일본 여자 테니스 스타 오사카 나오미(24)가 맡았다. 신종 코로나바이러스 감염증으로 1년 연기된 도쿄 올림픽은 개회식과 대부분의 경기가 무관중으로 진행된다. 귀빈석에서 토마스 바흐 국제올림픽위원회(IOC) 위원장(아래쪽 사진 왼쪽)이 나루히토 일왕에게 고개 숙여 인사하고 있다. 도쿄=신화·AP 뉴시스

○ 차분하게 막 올린 첫 무관중 올림픽

○ 성화가 타올랐어도 여전한 반대 여론

○ 일본 언론 “이례적이고 이상한 올림픽”