“구급차 내 폭행 피해 예방”… ‘119’ 호신술 교육

  • 동아일보

글자크기 설정


24일 광주 북부소방서에서 119구급대원들이 현장 폭행 상황에 대비한 호신술 교육을 받고 있다. 북부소방서는 22일부터 이날까지 합기도 전문강사를 초청해 안전거리 확보, 손목 풀기, 멱살 잡힘 대응 등 자기방어 기술 교육을 진행했다.

#광주 북부소방서#119구급대원#호신술 교육
광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스