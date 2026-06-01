물놀이장 개장… 물 만난 개구쟁이들

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24일 서울 송파구 오금동 성내천 물놀이장에서 어린이들이 물총놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 이날 개장한 성내천 물놀이장은 8월 31일까지 무료로 운영된다.

#성내천 물놀이장#물총놀이#더위
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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