“괴산 관광은 투어 택시… 숙박 예약땐 할인 쿠폰”

군, 관광객 유치 총력
시간당 2만 원에 전용 택시
숙박 플랫폼 앱서 쿠폰 지급
괴산대교엔 LED 음악 분수
지난해 충북 도내 군(郡) 단위 지자체 가운데 ‘생활인구’ 1위를 기록한 괴산군이 상승세를 이어가기 위해 다양한 관광시설과 생활인구 유인책을 도입하고 있다.
22일 괴산군에 따르면 청정 자연과 지역 대표 농특산물을 편안하게 즐길 수 있는 관광택시 ‘더 레드(THE RED)’가 19일부터 시범 운행에 들어갔다.
관광객이 원하는 시간과 코스를 선택해 저렴한 가격에 이용할 수 있는 이 택시는 5대가 4·6·8시간 코스로 운행된다. 요금은 탑승 인원과 관계없이 시간당 2만 원이다. 수옥폭포, 산막이옛길, 화양구곡을 둘러보며 트레킹을 즐기는 ‘괴산 쉼표’ 코스와 연풍성지, 충북아쿠아리움, 괴산생태뮤지엄, 문광저수지를 방문하는 ‘괴산 한 바퀴’ 코스로 구성됐다.
괴산군은 요금의 40%를 지원하고 탑승 인원에 따라 로컬푸드 할인쿠폰(모바일)도 제공한다. 3∼4인 가족이 4시간 코스를 이용할 경우 1만8000원이면 여행할 수 있다. 티머니GO, 코레일톡, 로이쿠 앱과 홈페이지 또는 전화로 예약·결제하면 된다.
여름 휴가철 체류형 관광객 유치를 위한 ‘숙박 할인쿠폰 지원사업’도 시작됐다.
괴산지역 숙박시설을 이용할 경우 10만 원 이상 예약 시 5만 원, 5만 원 이상 예약 시 3만 원, 3만 원 이상 예약 시 2만 원의 할인쿠폰을 제공하는 사업이다. 온라인 숙박예약 플랫폼 야놀자, 여기어때, 땡큐캠핑 등에서 괴산군 등록 숙박시설을 예약하면 1인당 1장의 쿠폰을 선착순으로 받을 수 있다. 다음 달 10일까지 발급하며(사용 기한 8월 31일), 괴산고추축제(9월 4∼7일)에 맞춰 9월 1일부터 10일까지 추가 발급할 예정이다. 사용 기한은 10월 31일까지다.
지난해 5월 괴산읍 동부리 괴산대교 하상변에 조성된 ‘자연울림 음악분수’는 최신 인기곡과 명곡 13곡을 새 음원으로 추가해 총 41곡의 레퍼토리를 갖췄다. 첨단 음향시스템과 발광다이오드(LED) 조명 장치를 갖춘 이 음악분수는 최대 30m 높이까지 물기둥을 뿜어낸다. 월요일을 제외하고 매일 오전과 저녁 하루 두 차례 운영된다.
이 밖에도 괴산군은 올해 단체 관광객을 유치한 여행사에 당일형(1인당 1만 원), 숙박형(1인당 2만 원), 열차 관광형(45만∼60만 원) 등 관광 형태에 따라 인센티브를 제공하고 있다. 연풍면에는 내년까지 자전거 여행객과 관광객을 위한 복합문화공간인 ‘연풍 여행자 플랫폼’을 조성할 계획이다.
괴산군의 지난해 월평균 생활인구는 27만9750명(연간 누적 335만7000명)으로 2년 연속 도내 군 단위 1위를 기록했다. 군은 농업과 관광, 축제, 스포츠를 결합한 다각적인 체류인구 유치 전략이 이 같은 성과를 낸 것으로 분석했다. 생활인구는 실제 그 지역에 등록된 인구와 통근·통학·관광 등의 목적으로 방문해 체류하는 인구(월 1회, 하루 3시간 이상 체류)를 합한 개념이다.
송인헌 괴산군수는 “자연과 지역 자원을 활용한 내실 있고 매력적인 체류형 콘텐츠를 늘려 외지 관광객이 오래 머물고 다시 찾는 괴산을 만들겠다”고 말했다.
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