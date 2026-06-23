광주시립극단, 찾아가는 연극으로 시민 만난다

내달 25일부터 5차례 걸쳐 순회
광주시립극단이 극장의 문턱을 낮추고 시민들의 일상 속으로 찾아가는 특별한 출장연극을 선보인다.
광주시립극단은 7월 25일부터 5차례에 걸쳐 지역 공연장을 순회하며 온 가족이 함께 사랑을 되새길 수 있는 출장연극 시리즈 ‘오스카와 장미할머니’를 진행한다고 22일 밝혔다.
이 작품은 프랑스의 베스트셀러 작가이자 철학가인 에릭 엠마뉴엘 슈미트의 동명 소설을 원작으로 한다. 2024년 초연 당시 관객들의 뜨거운 사랑을 받은 화제작으로, 백혈병으로 시한부 판정을 받은 열 살 소년 오스카와 소아병동 간호사 장미할머니의 특별한 우정을 그린다.
극은 무거운 슬픔 대신 아이의 시선을 통해 삶에 대한 애틋한 긍정을 전달하며 관객들에게 평범한 일상이 주는 행복과 기적을 선사한다. 공연은 방학을 맞은 아이들과 부모들이 집 가까운 곳에서 편안하게 문화예술을 즐길 수 있도록 찾아가는 출장연극 형태로 기획됐다.
본 공연에 앞서 7월 16일에는 교육복지우선지원사업의 하나로 담양남초등학교를 먼저 찾는다. 본 공연은 7월 25일 국립아시아문화전당(ACC) 예술극장 극장2에서 시작한다. 이어 △7월 29일 광산문화예술회관 △8월 1일 광주공연마루 △8월 8일 북구문화센터 △8월 22일 서빛마루 문화예술회관에서 차례로 공연하며 시민들을 만난다.
원광연 광주시립극단 예술감독은 “출장연극이 아이들에게는 따뜻한 감동을, 일상에 지친 부모들에게는 다시 살아갈 힘을 주는 소중한 선물이 되기를 바란다”고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
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