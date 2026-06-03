과천 중앙선관위 인근서 산불…인명 피해 없어

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 3일 20시 21분

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3일 오후 7시 50분께 경기도 과천시 중앙동 중앙선거관리위원회 과천청사 인근 야산에서 불이 났다. 2026.6.3 뉴스1
3일 오후 7시 50분께 경기도 과천시 중앙동 중앙선거관리위원회 과천청사 인근 야산에서 불이 났다. 2026.6.3 뉴스1
6·3 지방선거 당일 경기 과천 중앙선거관리위원회 인근에서 산불이 발생해 소방이 진화에 나섰다.

경기소방재난본부 등에 따르면 3일 오후 7시 50분경 과천시 중앙동 일대 야산에서 불이 났다.

소방은 산 중턱에서 불길이 보인다는 신고를 받고 현장에 출동해 오후 8시 2분경 초진을 완료했다. 현장에는 장비 11대와 인력 33명이 동원됐다.

인명 피해는 없는 것으로 확인됐다.

소방과 경찰은 불이 완전히 꺼지는 대로 정확한 화재 원인 등을 조사할 방침이다.

#경기 과천#산불#소방 진화
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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