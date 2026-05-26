손흥민 ‘원형 탈모설’에…“스트레스 없어, 걱정마세요”

개인 통산 네 번째 월드컵을 앞둔 손흥민(34·LA FC)이 최근 불거진 ‘원형 탈모설’을 일축했다.
손흥민은 26일 자신의 소셜미디어에 밝은 미소와 함께 손가락으로 ‘V’를 그리는 사진을 게시하며 “원형 탈모 아니에요. 걱정 마세요. 스트레스 받을 일 없는데… 월드컵 때 봬요”라고 적었다.
손흥민은 하루 전인 25일 시애틀과의 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 안방경기(1-0·LA FC 승)를 치렀다. 그런데 경기 중계 화면에 뒷머리 일부가 비어 보이는 모습이 포착되면서 온라인 커뮤니티를 중심으로 ‘원형 탈모’가 아니냐는 반응이 흘러 나왔다. ‘골 침묵’에 따른 스트레스가 영향을 준 것 아니냐는 우려도 제기됐다.
손흥민은 이번 시즌 리그 13경기에 출전했지만 아직 골맛을 보지 못했다. 월드컵 개막 전 마지막 소속 클럽팀 경기였던 시애틀전에서도 7차례 슛을 시도했지만 결국 골로 연결시키지는못했다. 팬들의 걱정 목소리가 커지는 상황에서 손흥민은 선제적으로 탈모설을 차단했다.
한편 손흥민은 시애틀전을 마친 뒤 미국 유타주 솔트레이크시티에 사전캠프를 차진 한국 대표팀에 합류했다.
한종호 기자 hjh@donga.com
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