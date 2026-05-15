본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
‘손에 손잡고’… 고려대 외국인 학생 축제
동아일보
입력
2026-05-15 04:30
2026년 5월 15일 04시 30분
장승윤 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260515/133927325/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
14일 오후 서울 성북구 고려대 민주광장에서 열린 ‘2026학년도 1학기 외국인 학생·교원 축제(ISFF)’에서 각국 전통 의상 등을 입은 유학생들이 춤을 추고 있다. 고려대는 세계 각국 학생의 문화 교류를 위해 행사를 기획했다. 축제에는 아시아, 미주, 오세아니아, 유럽 등 20개 지역별 부스도 마련됐다.
#외국인 학생
#교원 축제
#2026학년도
#국제 행사
#지역별 부스
#유학생
#문화 교류
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
6세 아들 손잡고 정상회담장 누빈 머스크… “미쳤다” “귀엽네” 시끌
2
초등생이 20분간 교사 폭행…의자 던지고 주먹-발길질
3
MB와 청계천 걸은 오세훈…“예견했던 대로 지지율 바뀌고 있어”
4
피곤한데 잠이 안 온다?…‘두 가지 성분’ 함께 먹으면 꿀잠
5
“마지막 숙제 끝내 행복”…1억 기부한 퇴직 교사
6
72억 오세훈, 시도지사 후보 재산 1위… 김용남 10년새 101억 늘어
7
삼전 사장단 “국민께 사과…노조는 운명공동체, 대화 나서달라”
8
김종혁 “한동훈이 박민식에 양보하면 복당 검토? 웃기시네”
9
‘불닭 신화’ 며느리, 삼양식품 회장 올랐다
10
안성재, ‘와인 바꿔치기’ 논란 후 의미심장 글 “진심 믿어준 분들 감사”
1
오른쪽 눈 붓고 멍든 채 후보자 등록한 조국…무슨 일?
2
삼성, 파업 대비 반도체생산 조절 나서… “최대 100조 피해 예상”
3
삼전 노조 “성과급 제도화, 대표이사가 내일까지 답하라”
4
김정관 “삼성전자 파업땐 긴급조정 불가피” 노사타협 촉구
5
정청래 “장동혁이 與전략자산이란 말도…국힘 제정신 차리길”
6
초등생이 20분간 교사 폭행…의자 던지고 주먹-발길질
7
장동혁, 與 향해 폭언…“똥싸고 뭉개고 찍어 먹으려 자빠졌다”
8
송언석 “李 전통시장 방문은 노골적 선거운동…한번 더하면 법적조치”
9
시진핑, 트럼프 면전서 “대만 문제 잘못 처리하면 中-美 충돌” 경고
10
트럼프, 못먹는 술까지 ‘꿀꺽’…시진핑 만찬서 ‘경의 표시’ 애썼다
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
6세 아들 손잡고 정상회담장 누빈 머스크… “미쳤다” “귀엽네” 시끌
2
초등생이 20분간 교사 폭행…의자 던지고 주먹-발길질
3
MB와 청계천 걸은 오세훈…“예견했던 대로 지지율 바뀌고 있어”
4
피곤한데 잠이 안 온다?…‘두 가지 성분’ 함께 먹으면 꿀잠
5
“마지막 숙제 끝내 행복”…1억 기부한 퇴직 교사
6
72억 오세훈, 시도지사 후보 재산 1위… 김용남 10년새 101억 늘어
7
삼전 사장단 “국민께 사과…노조는 운명공동체, 대화 나서달라”
8
김종혁 “한동훈이 박민식에 양보하면 복당 검토? 웃기시네”
9
‘불닭 신화’ 며느리, 삼양식품 회장 올랐다
10
안성재, ‘와인 바꿔치기’ 논란 후 의미심장 글 “진심 믿어준 분들 감사”
1
오른쪽 눈 붓고 멍든 채 후보자 등록한 조국…무슨 일?
2
삼성, 파업 대비 반도체생산 조절 나서… “최대 100조 피해 예상”
3
삼전 노조 “성과급 제도화, 대표이사가 내일까지 답하라”
4
김정관 “삼성전자 파업땐 긴급조정 불가피” 노사타협 촉구
5
정청래 “장동혁이 與전략자산이란 말도…국힘 제정신 차리길”
6
초등생이 20분간 교사 폭행…의자 던지고 주먹-발길질
7
장동혁, 與 향해 폭언…“똥싸고 뭉개고 찍어 먹으려 자빠졌다”
8
송언석 “李 전통시장 방문은 노골적 선거운동…한번 더하면 법적조치”
9
시진핑, 트럼프 면전서 “대만 문제 잘못 처리하면 中-美 충돌” 경고
10
트럼프, 못먹는 술까지 ‘꿀꺽’…시진핑 만찬서 ‘경의 표시’ 애썼다
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
해발 1100m서 며칠째 떠돌던 흰 강아지…부부 품에서 ‘두부’가 됐다
인천공항 주차면 85%가 직원용 주차권 논란에 “책임 통감”
축적된 데이터로… 테슬라 자율주행, 인파 가득 연무장길도 척척
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0