‘손에 손잡고’… 고려대 외국인 학생 축제

  • 동아일보

글자크기 설정


14일 오후 서울 성북구 고려대 민주광장에서 열린 ‘2026학년도 1학기 외국인 학생·교원 축제(ISFF)’에서 각국 전통 의상 등을 입은 유학생들이 춤을 추고 있다. 고려대는 세계 각국 학생의 문화 교류를 위해 행사를 기획했다. 축제에는 아시아, 미주, 오세아니아, 유럽 등 20개 지역별 부스도 마련됐다.

#외국인 학생#교원 축제#2026학년도#국제 행사#지역별 부스#유학생#문화 교류
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스