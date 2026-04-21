치유 숲-한옥-발효 음식 삶에도 쉼표가 필요하다

[오감만족 남도여행]국내 ‘치유관광 1번지’ 전북
지리산 자락 ‘진안고원산림치유원’, 피톤치드 느끼며 요가-명상 수업
‘250년 고택’ 아원에선 수면 체험, 토굴 숙성 음식 재료로 미식 치유
여행의 패러다임이 바뀌고 있다. 과거 빠르게 이동하며 한 곳이라도 더 보려던 방식에서 벗어나 오래 머물며 몸과 마음의 속도를 늦추는 방식으로 변화하고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 많은 사람이 일상에 지친 신체적·정신적 감각을 회복하는 치유관광에 주목하고 있다.
정부 역시 치유관광을 미래 핵심 관광산업으로 제시하고 제도화에 속도를 내고 있다. 이러한 변화에 기민하게 대응한 곳이 전북이다. 전북은 문화관광재단을 중심으로 지난 3년간 치유관광 기반을 차근차근 구축해 왔다. 14개 시군에 흩어져 있는 웰니스 관광자원을 자연·치유, 힐링·명상, 뷰티·스파, 한방, 전통문화, 치유 음식 등 6개 주제로 구조화하고 전북을 대표하는 30개 웰니스 관광지를 발굴했다. 여기에 73건의 대표 웰니스 관광 상품을 개발했고 의료관광 코디네이터 등 291명의 전문 인력을 양성해 치유관광 생태계 기반을 마련했다.
이를 통해 최근 3년간 1만7255명의 외국인 관광객을 유치하며 약 770억 원 규모의 경제적 파급효과를 창출했다. 지난해에는 문화체육관광부 사업 평가에서 웰니스 부문 전국 1위를 차지했다. 대한민국 치유관광 1번지로 자리 잡은 전북에서 쉼을 찾는 여행을 제안한다.
전북의 자연에서 지친 몸을 회복
전북 치유관광의 중심에는 지역의 자연환경이 있다. 대표적인 곳이 지난해 전북 진안군에 문을 연 국립 진안고원산림치유원이다. 지리산과 덕유산 자락의 맑은 숲길을 따라 걷고 피톤치드가 가득한 숲속에서 요가와 싱잉볼 명상을 즐기며 몸과 마음의 긴장을 풀 수 있다.
삼나무 향이 가득한 국립 고창 치유의 숲, 1등급 생태 환경을 갖춘 장수 치유의 숲, 별빛 아래 하룻밤을 보낼 수 있는 무주 향로산 자연휴양림 등도 각기 다른 자연 속에서 쉼을 제공한다. 편백숲 맨발 걷기, 향기 테라피, 통나무 마사지, 천연염색 등 다양한 체험은 숲과 물, 공기, 향기를 통해