백악기 진주층 호숫가, 익룡 먹이사냥…발자국화석 발견

중생대 백악기 시대 대형 익룡이 호숫가에서 작은 동물을 사냥하기 위해 뒤쫓던 정황이 발자국 화석으로 발견됐다.
미국 텍사스대학교 오스틴 정종윤 박사, 진주교육대학교 김경수 교수 등으로 구성된 국제 공동 연구팀은 경남 진주시 진주층(1억 650만년전)에서 발굴된 발자국 화석을 분석해 신종 대형 익룡 발자국을 확인하고 이를 ‘진주이크누스 프로케루스’(Jinjuichnus procerus·진주에서 발견된 앞발이 길쭉한 익룡 발자국이라는 의미임)로 명명했다고 16일 밝혔다.
특히 학계의 주목을 받는 이유는 익룡의 발자국(보행렬) 바로 옆에 도롱뇽이나 도마뱀으로 추정되는 작은 네발동물의 발자국이 나란히 보존돼 있기 때문이다.
연구팀이 두 동물의 발자국을 정밀 분석한 결과 작은 동물은 일정한 방향으로 걸어가다가 갑자기 약 25도 각도로 급격히 방향을 틀었으며 보폭이 크게 넓어진 것으로 확인됐다. 무언가에 놀라 다급하게 속도를 높여 도망쳤다고 해석된다.
놀랍게도 작은 동물이 도망친 방향을 따라 익룡의 발자국이 이어져 있다. 이 익룡 역시 초당 약 0.8m의 비교적 빠른 속도로 육상을 걸어가며 뒤를 쫓았던 것으로 분석됐다.
익룡과 작은 네발동물이 서로 다른 시간에 지나가면서 남긴 흔적일 가능성도 있지만 두 발자국의 깊이와 보존 상태가 유사한 것으로 미뤄 이 추격전은 동일한 시간대에 아주 짧은 간격을 두고 일어난 것으로 추정했다.
또 남겨진 익룡 발자국의 주인공은 ‘지상 포식자’로 해석되는 네오아즈다르키아 계통의 익룡과 가장 유사하다는 점, 네오아즈다르키아 계통의 익룡은 황새처럼 땅 위를 걸어다니며 먹이를 찾는 익룡으로 해석된다는 점 등을 고려하면 익룡은 포식자이며 소형 동물은 피식자 관계로 추정할 수 있다.
이번 연구 대상인 익룡과 소형 동물의 발자국 표본은 ‘진주 익룡 발자국 전시관’에 전시돼 있다.
그동안 고생물학계에서는 ‘신아즈다르코류(neoazhdarchians)’ 그룹의 익룡들이 긴 다리와 목을 이용해 오늘날의 황새나 두루미처럼 땅 위를 걸어 다니며 작은 동물을 잡아먹는 ‘육상 포식자(Terrestrial stalker)’였을 것이라는 가설이 꾸준히 제기돼 왔다.
하지만 지금까지는 뼈 모양 등을 통한 추정일 뿐 육상 사냥 행동을 직접적으로 보여주는 화석 증거는 전 세계적으로 전무했다.
연구팀은 “이번 진주층의 화석은 익룡이 육상에서 척추동물을 사냥하고 상호작용했음을 보여주는 최초의 생흔학적(발자국) 증거가 될 수 있다”며 “발자국 화석 군집에 남겨진 동물들의 행동학적 연관성을 해석하는 데 있어 매우 중요한 학술적 가치를 지닌다”고 연구 의의를 밝혔다.
본 연구 결과는 국제 공동 연구팀(텍사스대학교 오스틴, 진주교육대학교, 국립대구과학관, 중국지질대학)의 협력을 통해 도출됐다. 세계적인 국제 학술지인 사이언티픽 리포트(Scientific Reports)에 4월16일(한국시간) 공식 게재됐다.
댓글 0