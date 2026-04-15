20년만의 아기 울음소리…정선 한반도마을 “축제로구나”

4년 전 귀촌한 김현동 장유진 씨 부부 득남
강원 정선군 북평면 문곡리 작은 마을에 20년 만에 아기 울음소리가 울려퍼졌다. 15일 정선군에 따르면 오랜 기간 출생 소식이 없던 문곡리에서 최근 김현동(39), 장유진(39) 부부의 둘째 아들 서윤 군이 태어났다.
거리에 현수막 걸리고 마을 전체가 백일 준비
‘한반도마을’로 불리는 문곡리에서 아기가 태어난 것은 20년 만이다. 4년 전 귀촌한 김 씨 부부의 아들 탄생 소식에 70여 명이 살고 있는 문곡리 마을 전체는 축하 분위기에 물들었다. 거리 곳곳에 축하 현수막이 내걸렸고, 북평면행정복지센터 등 지역 기관 사회‧단체들은 잇따라 축하 인사를 전했다.
특히 김 씨가 활동 중인 정선군수영연맹 회원들은 “백일잔치 가 본 지가 너무 오래 됐다”며 십시일반 백일반지를 마련하기로 뜻을 모았다. 김철수 문곡리 이장은 “20년 만에 맞이한 마을의 큰 경사”라며 “부녀회원들과 함께 아기의 건강한 성장을 기원하는 백일잔치를 준비할 계획”이라고 밝혔다.
아버지 김 씨는 “이렇게 많은 분들이 함께 기뻐해 주고, 축하해 주셔서 큰 힘이 된다”며 “현재 마을 반장을 맡고 있는 만큼 앞으로도 지역을 위해 더욱 성실히 역할을 다하겠다”고 말했다.
정선=이인모 기자 imlee@donga.com
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