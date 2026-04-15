말투 지적한다고…중학생이 교사 밀쳐 뇌진탕

광주의 한 중학교에서 학생이 교사를 밀쳐 교사가 뇌진탕 진단을 받았다. 그에 앞서 충남 계룡에서는 고교생이 교사에게 흉기를 휘두르기도 했다. 학교에서 벌어지는 잇단 교권 침해에 교단의 우려가 커질 전망이다.
15일 광주시교육청에 따르면 지난달 27일 광주 한 중학교에서 쉬는 시간에 학생 A 군이 교사 B 씨를 밀어 넘어뜨렸다. B 씨가 A 군의 말투를 지적하면서 벌어진 일이다.
B 교사는 즉시 병원으로 옮겨져 뇌진탕 진단을 받았고 현재 집에서 회복 중이다.
학교는 A 군을 상대로 출석 정지 조치를 취했다. 교육청도 해당 학급에 대해 집단 상담을 벌였고 이달 말 학교에서 교육 활동 보호교육을 할 예정이다.
교육청 관계자는 “피해 교사에 대해 특별휴가와 공무상 병가를 제공해 회복할 수 있도록 조치했다”며 “이달 말 교권보호위원회를 열고 정확한 사건 경위 등을 조사할 계획”이라고 했다.
이달 13일에는 충남 계룡의 한 고등학교에서 한 학생이 교사에 흉기를 휘두르는 일도 있었다. A 군은 현장에서 긴급 체포됐고 해당 교사는 생명에 지장이 없는 것으로 확인됐다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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