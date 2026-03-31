‘벚꼬ㅊ놀자’ ‘꼬ㅊ…추제’…영광군 홍보 ‘야릇한 오타’ 시끌

영광군이 벚꽃축제를 홍보하면서 부적절한 오타 문구를 넣어 논란이 일었다. 군 측은 ‘직원의 실수’라고 해명했지만 논란이 커지자 소셜미디어(SNS)를 통해 재차 사과했다.
영광군 청년센터는 27일 오후 25분경 홈페이지 가입자들에게 센터에서 진행하는 프로그램 홍보 문자 메시지를 전송했다. 문자에는 오는 4월 3~4일 영광생활체육공원 주차장에서 열리는 청년 벚꽃축제 ‘벚꽃놀자’와 7~30일 진행되는 풋살클래스에 관한 내용이 있었다.
논란이 된 부분은 ‘벚꽃놀자’를 소개하는 부분이었다.
‘벚꼬ㅊ놀자’라고 적힌 프로그램명 문자 아래에 “꽃 보고 꽃 같은 나도 보고 꼬ㅊ…추제나 와”라고 적혀 있었다.
센터 측은 같은 날 오후 5시 51분경 추가 메시지를 통해 “앞서 안내 드린 행사명 ‘벚꼬ㅊ놀자’는 ‘벚꽃놀자’의 오타로 확인돼 정정 드린다. 혼동 드릴 수 있어 다시 안내드린다. 불편 드린 점 양해 부탁드린다”라고 사과했다.
하지만 누리꾼들은 “성(性)인지 교육을 제대로 받길 바란다”, “오타라고 우기면 넘어갈 줄 알았나”, “이건 오타라고 하기에는 너무 우연이다” 등의 반응을 보이며 청년센터를 비판했다. 노이즈 마케팅을 위해 의도된 오타라는 지적이다.
이에 센터 측은 31일 인스타그램을 통해 “홍보 문자 내용 중 오탈자가 포함돼 불미스러운 일이 발생한 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “앞으로 동일한 문제가 재발하지 않도록 문자 발송 전 검토 절차를 강화하고 신중하고 책임감 있는 운영을 통해 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 재차 사과했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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