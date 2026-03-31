“물에 시신 떠있다” 신고…경인아라뱃길서 발견

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 31일 06시 26분

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인천 경인아라뱃길에서 경찰이 수색을 벌이고 있다(기사와 직접적 관련 없는 참고사진). 뉴스1
인천 경인아라뱃길에서 경찰이 수색을 벌이고 있다(기사와 직접적 관련 없는 참고사진). 뉴스1
인천 경인아라뱃길 수로에서 신원 미상 시신이 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

30일 인천 계양경찰서 등에 따르면 이날 오후 3시 46분경 인천 계양구 평동 벌말교 인근 수로에서 “물에 시신이 떠 있다”는 신고가 접수됐다.

소방당국의 공동대응 요청을 받고 현장에 출동한 경찰은 해당 시신을 인양했고, 소지품 등을 확인한 결과 신원을 특정할 만한 물품은 발견되지 않았다.

경찰은 정확한 사망 원인 확인을 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 방침이다.
#인천#경인아라뱃길#시신#신원미상#경찰#수사
송치훈 기자 sch53@donga.com
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