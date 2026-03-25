대구 남구-영남이공대, AI 대전환 상생 협력

주민 대상 AI 디지털 교육 등 운영
대구 남구와 영남이공대는 인공지능(AI) 대전환 시대 상생 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.
주요 협약 내용은 △주민 대상 AI·디지털 기초교육 프로그램 공동 기획 및 운영 △지역 인재 양성 정책 및 평생교육 사업 연계 △교육 교재·실습 장비·온라인 학습 플랫폼 등 교육 자원 공동 활용 △교육 운영 성과 분석 및 교육 모델 고도화 △AI·디지털 전환 사업 추진 등이다.
이재용 영남이공대 총장은 “이번 협약을 통해 대학이 보유한 AI 교육 인프라와 전문성을 지역사회와 공유하고, 지역 주민이 AI 시대에 필요한 역량을 갖출 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.
조재구 대구 남구청장은 “AI 분야는 현장의 행정력과 대학의 전문성이 결합할 때 시너지를 낸다고 본다. 지역민들이 AI 대전환의 혜택을 누리고 더 크게 성장할 수 있도록 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
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