올림픽대로서 승용차 화재…운전자 1명 숨진채 발견

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 20일 09시 28분

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뉴시스
서울 송파구 올림픽대로를 달리던 승용차에서 불이 나 운전자가 숨진 채 발견됐다.

20일 소방 당국에 따르면 소방은 이날 오전 6시24분경 올림픽대로 하남방향을 달리던 차량에서 불이 났다는 신고를 접수했다.

신고를 받고 출동한 소방대원이 약 30분 만에 불을 모두 껐으나 운전석에서 신원을 알 수 없는 남성 1명이 숨진 채 발견됐다.

이 불로 차량은 전소된 것으로 파악됐다.

소방당국은 사망자의 신원과 화재 원인을 조사하고 있다.

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김예슬 기자 seul56@donga.com
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