세종대왕기념사업회, 한글날 100주년 기념 국민 독후감 대회 개최

올해 한글날 제정 100주년을 맞아 세종대왕의 업적과 사상을 주제로 한 국민 독후감 대회가 진행된다.
세종대왕기념사업회가 주최하는 이번 대회는 문화체육관광부, 포스코, 헤럴드경제, 교보문고 등이 후원한다. 총 600여 명을 대상으로 시상이 이뤄지며, 1등 상금은 3000만 원이다.
대회 지정 도서는 소설가 김진명의 ‘세종의 나라’다. 해당 작품은 세종대왕의 한글 창제 과정을 소재로 한 역사소설이다. 김 작가는 이 책에서 한글 창제 이면의 치열한 고뇌를 입체적으로 그려냈다.
주최 측은 “한글날 100주년을 계기로 세종대왕의 업적과 의미를 문학을 통해 돌아보고, 현대 사회에서의 시사점을 함께 고민해보자는 취지”라고 대회에 대해 설명했다.
대회는 연령 제한 없이 누구나 참여할 수 있으며, 원고 접수는 8월 31일까지 진행된다. 시상식은 10월 9일 한글날에 열릴 예정이다.
참가 신청과 제출 방법 등 자세한 사항은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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